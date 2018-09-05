Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye’de

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’ye resmi ziyaret düzenledi. Maas temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla biraraya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’yle Almanya’nın ilişkileri iyileştirmek için çok çalıştığını belirtti.
Çavuşoğlu-Maas görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin yanısıra bölgesel konular da ele alındı.
Maas, Türkiye’de tutuklu Almanlarla ilgili daha fazla görüşmeler konusunda anlaşmaya vardıklarını kaydetti.
Çavuşoğlu, İdlib’de çözümün bölgeyi tamamen bombalamak olmadığını, radikal grupların bertaraf edilmesi için ortak çalışma yürütülebileceğini belirtti.
Çavuşoğlu, Türkiye’nin İran’daki zirvede bu konuda bir karara varılması için çalışacağını söyledi.
Maas da Almanya’nın Suriye’ye insani yardımı artırmaya hazırlandığını kaydetti. Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerinde haklı olduğu mesajını veren Alman bakan, Tahran’da yapılacak zirvenin de önemine işaret etti ve bu konuda Türkiye’nin çabalarını desteklediklerini sözlerine ekledi.
Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak
EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump'ı çıldırtan kitap! Yazara sosyal medyadan çok sert yüklendi
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!
Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
Okuyucu Yorumları 0 yorum