Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye’de

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’ye resmi ziyaret düzenledi. Maas temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla biraraya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’yle Almanya’nın ilişkileri iyileştirmek için çok çalıştığını belirtti.

Çavuşoğlu-Maas görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin yanısıra bölgesel konular da ele alındı.

Maas, Türkiye’de tutuklu Almanlarla ilgili daha fazla görüşmeler konusunda anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, İdlib’de çözümün bölgeyi tamamen bombalamak olmadığını, radikal grupların bertaraf edilmesi için ortak çalışma yürütülebileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin İran’daki zirvede bu konuda bir karara varılması için çalışacağını söyledi.

Maas da Almanya’nın Suriye’ye insani yardımı artırmaya hazırlandığını kaydetti. Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerinde haklı olduğu mesajını veren Alman bakan, Tahran’da yapılacak zirvenin de önemine işaret etti ve bu konuda Türkiye’nin çabalarını desteklediklerini sözlerine ekledi.

