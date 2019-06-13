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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: “Umman Körfezi’ndeki saldırılar endişe verici”

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 17:16 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Umman Körfezi’nde Panama bandıralı ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair adlı iki tankere düzenlenen saldırıya ilişkin “Umman Körfezi’ndeki saldırılar endişe verici” dedi.Saldırıya ilişkin bölgedeki gerginliğin artması yönünde tehdit oluşturduğunu belirten Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Aldığımız haberler son derece endişe verici” ifadelerini kullandı.Gerginliğin tırmandırılmaması gerektiğini açıklayan Maas, “Bölgedeki durum tehlikeyi tırmandırabilecek olaylardır.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Umman Körfezi’nde Panama bandıralı ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair adlı iki tankere düzenlenen saldırıya ilişkin “Umman Körfezi’ndeki saldırılar endişe verici” dedi.
Saldırıya ilişkin bölgedeki gerginliğin artması yönünde tehdit oluşturduğunu belirten Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Aldığımız haberler son derece endişe verici” ifadelerini kullandı.
Gerginliğin tırmandırılmaması gerektiğini açıklayan Maas, “Bölgedeki durum tehlikeyi tırmandırabilecek olaylardır. Uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Her iki tarafta buna katkıda bulunmalı” dedi.
İran’da deniz ve limanların güvenliğinden sorumlu Limanlar Kurumu Genel Müdürü Ali Rıza Haceste, Katar’ın el Rus limanından Tayvan’a doğru yola çıkan Norveçli Frontline şirketine ait Marşal Adaları bandıralı Front Altair adlı tankere sabah yerel saatle 08.50 civarında bir saldırı gerçekleştiğini ifade etmişti. Panama bayraklı Kokuka Courageous petrol tankerine düzenlenen ikinci saldırının yerel saatle 09.50’de meydana geldiğini belirten Haceste, Bender Abbas Limanı’ndan Singapur’a giden tankerin Cask Limanı’na 28 mil uzaklıkta saldırıya uğradığını kaydetmişti.
Her iki petrol tankerindeki 44 mürettebatın İran deniz birliklerince kurtarıldığını belirten Limanlar Genel Müdürü Haceste, işçilerin Cask Limanı’na nakledildiklerini ve durumlarının iyi olduğunu dile getirmişti.

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