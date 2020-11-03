HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Viyana’daki saldırıda ölenlerden biri Alman"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Viyana’daki saldırıda ölenlerden biri Alman"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 20:02 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas, Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin Alman olduğunu açıkladı.Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün akşam toplam 6 farklı noktada silahlı terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Viyana’daki saldırıda ölenlerden biri Alman"

Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas, Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin Alman olduğunu açıkladı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün akşam toplam 6 farklı noktada silahlı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Viyana’daki saldırılarda hayatına kaybedenlerden birinin Alman vatandaşı olduğunu duyurdu. Bakan Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin arasında bir Alman vatandaşımız olması acımızı daha da derinleştirmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullanarak teröre karşı ortak tavır gösterilmesini istedi.

Maas, “Avusturya’daki kurbanların acısını paylaşıyoruz, aynı zamanda tüm gücümüzle fanatizm ve teröre karşı koyma kararlılığımızı da paylaşıyoruz. Kararlılığımızı faillere açıkça göstermeliyiz. Toplumumuzun bölünmesi amacına asla ulaşamayacaksınız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklamaMarmara'da beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklama
Ortalığı kan gölüne çevirdi! O anlar saniye saniye kayıt altına alındı Ortalığı kan gölüne çevirdi! O anlar saniye saniye kayıt altına alındı
En Çok Okunan Haberler
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Ünlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jest
Ünlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jest
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu
Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı! Skandal görüntüyle ilgili flaş gelişme
Tepki toplamıştı! Skandal görüntüyle ilgili flaş gelişme
AK Parti’li Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Parti’li belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 21 yıllık terör örgütü üyesi teslim oldu
21 yıllık terör örgütü üyesi teslim oldu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs tablosu
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir koronavirüse yakalandı
AK Parti milletvekili koronavirüse yakalandı
Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Utkucu'dan Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklama
Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.