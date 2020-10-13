Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye Sert Tepki

Ankara‘nın yeni bir NAVTEX mesajı yayınlayıp, Oruç Reis’i Akdeniz’e çıkarmasının gerginliği yeniden tırmandırdığını öne süren Maas "Türk tarafı daha önce belirttiği gibi müzakere istiyorsa, sürekli olarak gerginliği azaltmayla, provokasyon arasında gidip gelmeyi sonlandırmalı" dedi. Türkiye’nin tartışmalı bölgelerde doğal gaz arama çalışmaları yürütmemesini talep eden Alman bakan, aksi takdirde AB’yle Türkiye arasındaki ilişkilerin zarar göreceğini söyledi. "Avrupa Birliği Dönem Başkanı olarak, ortaklarımız Kıbrıs ve Yunanistan'la tam dayanışma içindeyiz" diyen Almanya Dışişleri Bakanı "Türkiye, Yunanistan'la açılmış olan diyalog penceresine tek taraflı adımlarla zarar vermemeli" şeklinde görüş belirtti.

Bugün Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da temaslarda bulunacak olan Maas, Berlin’den hareketinden önce yaptığı açıklamada, Türkiye‘yi sert sözlerle eleştirdi.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e gönderme kararını, bölgedeki gerginliğin azaltılması için yapılan girişimlere yönelik "provakasyon" olarak niteledi.

NAVTEX kararına dün tepki gösteren hükümet sözcüsü Steffen Seibert de "Bu çok üzücü ve bizim açımızdan Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları boşa çıkaracak akılsızca bir adım olur" ifadesini kullanarak, Oruç Reis'in yola çıkmasının doğru bir adım olmayacağını iddia etmişti.

Öte yandan Heiko Maas'ın Güney Kıbrıs‘ta Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan'daysa Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias’la görüşeceği açıklandı. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeni NAVTEX ilanından sonra, dün akşam saatlerinde Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada Maas'ın Ankara'ya planlanan ziyaretini iptal ettiği, yalnızca Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a gideceği duyurulmuştu. Daha önce Maas'ın Ankara‘da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmesinin ardından Atina ve Lefkoşa'yı ziyaret edeceği haber verilmişti.

AB’nin Dönem Başkanı Almanya ve özellikle de Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için bir süredir arabuluculuk yapıyor. Oruç Reis'in 10 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de başladığı doğal gaz arama faaliyetlerinin, Yunanistan ve Türkiye arasında deniz yetki alanları konusunda gerginliğe neden olmasının ardından Maas’ın, Atina ve Ankara’yı ziyaret etmesi sonrasında iki ülke arasında yükselen tansiyon azalmıştı.