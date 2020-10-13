HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye Sert Tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye Sert Tepki

13.10.2020 11:59 | Son Güncelleme

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e gönderme kararını provakasyon olarak niteledi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye Sert Tepki

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e gönderme kararını, bölgedeki gerginliğin azaltılması için yapılan girişimlere yönelik "provakasyon" olarak niteledi.

Bugün Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da temaslarda bulunacak olan Maas, Berlin’den hareketinden önce yaptığı açıklamada, Türkiye‘yi sert sözlerle eleştirdi.

Ankara‘nın yeni bir NAVTEX mesajı yayınlayıp, Oruç Reis’i Akdeniz’e çıkarmasının gerginliği yeniden tırmandırdığını öne süren Maas "Türk tarafı daha önce belirttiği gibi müzakere istiyorsa, sürekli olarak gerginliği azaltmayla, provokasyon arasında gidip gelmeyi sonlandırmalı" dedi.
Türkiye’nin tartışmalı bölgelerde doğal gaz arama çalışmaları yürütmemesini talep eden Alman bakan, aksi takdirde AB’yle Türkiye arasındaki ilişkilerin zarar göreceğini söyledi. "Avrupa Birliği Dönem Başkanı olarak, ortaklarımız Kıbrıs ve Yunanistan'la tam dayanışma içindeyiz" diyen Almanya Dışişleri Bakanı "Türkiye, Yunanistan'la açılmış olan diyalog penceresine tek taraflı adımlarla zarar vermemeli" şeklinde görüş belirtti.

NAVTEX kararına dün tepki gösteren hükümet sözcüsü Steffen Seibert de "Bu çok üzücü ve bizim açımızdan Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları boşa çıkaracak akılsızca bir adım olur" ifadesini kullanarak, Oruç Reis'in yola çıkmasının doğru bir adım olmayacağını iddia etmişti.

Öte yandan Heiko Maas'ın Güney Kıbrıs‘ta Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan'daysa Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias’la görüşeceği açıklandı. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeni NAVTEX ilanından sonra, dün akşam saatlerinde Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada Maas'ın Ankara'ya planlanan ziyaretini iptal ettiği, yalnızca Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a gideceği duyurulmuştu. Daha önce Maas'ın Ankara‘da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmesinin ardından Atina ve Lefkoşa'yı ziyaret edeceği haber verilmişti.

AB’nin Dönem Başkanı Almanya ve özellikle de Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için bir süredir arabuluculuk yapıyor. Oruç Reis'in 10 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de başladığı doğal gaz arama faaliyetlerinin, Yunanistan ve Türkiye arasında deniz yetki alanları konusunda gerginliğe neden olmasının ardından Maas’ın, Atina ve Ankara’yı ziyaret etmesi sonrasında iki ülke arasında yükselen tansiyon azalmıştı.

Başbakan Angela Merkel’in önayak olduğu bilinen diplomatik girişimler sonrasında NATO’nun idaresinde, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, Doğu Akdeniz’de çatışmayı önleme amacıyla geçen hafta teknik görüşmelere başlamıştı.

Öte yandan AB liderlerinin Doğu Akdeniz‘deki son gelişmeleri 15-16 Ekim'de Brüksel’de yapılacak AB zirvesinde yeniden ele alacağı açıklandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konunun gündeme alındığını doğrularken yeni NAVTEX ilanını "üzüntü verici" olarak tanımladı. AB liderleri, 2 Ekim’deki son buluşmalarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları arama faaliyetlerini durdurmaması halinde yeni yaptırımlarla karşılaşacağına dair uyarı bulunmuş Ankara’nın politikasını değiştirmemesi durumunda bu yaptırımların derhal uygulanacağını açıklamışlardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Küçükçekmece Gölü'nde kadın cesedi bulunduKüçükçekmece Gölü'nde kadın cesedi bulundu
1 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu1 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga!
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Sahte içkiden ölenlerin sayısı İstanbul'da 7'ye yükseldi, ülke genelinde sayı 42 oldu
Sahte içkiden ölenlerin sayısı İstanbul'da 7'ye yükseldi
Polise kafa atan taciz ve gasp şüphelisi: Psikolojik sorunlarım var
Türkiye, polise atılan bu kafayı konuşmuştu! Böyle savundu
Muğla'da amatör balıkçıyı şoke den olay! Oltasına vantuz balığı takıldı
Muğla'da şoke den olay! Oltasına vantuz balığı takıldı
Antalya'da garip olay! 4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü
4 kadın 1 kadını tekme tokat dövdü
Küçükçekmece Gölü'nde kadın cesedi bulundu
Küçükçekmece Gölü'nde kadın cesedi bulundu
Sakarya Valiliği duyurdu! Maske takmayanlara 3 gün karantina ve para cezası
Maske takmayanlara 3 gün karantina ve para cezası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.