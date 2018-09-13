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Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 18:32 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye teşekkür

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Suriye Zirvesi'nde ateşkesten yana tutum sergileyen Türkiye'ye teşekkür etti.

Maas, Berlin'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, İdlib ve çevresinde insani felaketin yaşanmasını önlemek için her şeyi yaptıklarını söyledi.

Bunun için Türk yetkililerle de görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Maas, Türk yetkililerinin, Tahran'da Rus ve İranlılarla bir araya geldiğini ve ateşkesten yana tutum sergilediğine işaret ederek, "Bu konuda çok müteşekkirim." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Maas, yarın da Berlin'de ağırlayacağı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye konusunu ele alacağını belirtti.

Maas, İdlib'e büyük bir saldırı yapılmasını engellemeye katkı sağlayacak her durumu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Maas ayrıca, Alman hükümetinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne 150 milyon avro vereceğini de bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Suriye Türkiye

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