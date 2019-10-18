Almanya Dışişleri Bakanı: Silahların susması iyi

Alman hükümeti, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonu durdurmasını memnuniyetle karşıladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cuma günü Berlin’de Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Kalam Abdul Momen ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada “silahların susmasının iyi” olduğunu belirtti. Maas, “Bu açık kalan bir çok sorunun diyalog içinde barışçıl yöntemlerle çözülme fırsatı veriyor, ama bunun için bütün tarafların samimi bir şekilde hazır olmasına ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Bu konuda Almanya ve Avrupa Birliği’nin tutumunda değişiklik olmadığının altını çizen Maas, “Daha önceden olduğu gibi askeri operasyonu son erdirmesini, silahlı güçlerini geri çekmesini ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesini Türkiye’den önemle talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Silah ihraç edilmeyecek

Alman hükümetinin Berlin’deki olağan basın toplantısında da Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşma gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Alman hükümetinin varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti, ancak “Türkiye’ye yönelik silah ihracatında sert siyasetin geçerliliğini koruyacağını” vurguladı.