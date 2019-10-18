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Almanya Dışişleri Bakanı: Silahların susması iyi

18.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Suriye’deki askeri harekâtı durdurmasını memnuniyetle karşılayan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye’ye operasyonu sona erdirme ve geri çekilme çağrısını yineledi.

Almanya Dışişleri Bakanı: Silahların susması iyi

Alman hükümeti, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonu durdurmasını memnuniyetle karşıladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cuma günü Berlin’de Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Kalam Abdul Momen ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada “silahların susmasının iyi” olduğunu belirtti. Maas, “Bu açık kalan bir çok sorunun diyalog içinde barışçıl yöntemlerle çözülme fırsatı veriyor, ama bunun için bütün tarafların samimi bir şekilde hazır olmasına ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Bu konuda Almanya ve Avrupa Birliği’nin tutumunda değişiklik olmadığının altını çizen Maas, “Daha önceden olduğu gibi askeri operasyonu son erdirmesini, silahlı güçlerini geri çekmesini ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesini Türkiye’den önemle talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Silah ihraç edilmeyecek

Alman hükümetinin Berlin’deki olağan basın toplantısında da Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşma gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Alman hükümetinin varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti, ancak “Türkiye’ye yönelik silah ihracatında sert siyasetin geçerliliğini koruyacağını” vurguladı.

Bakanlık sözcüsü, Suriye’nin kuzeydoğusundaki çatışmalara son verecek, durumun gerginliğini azaltacak ve sivilleri koruyacak her türlü adımın Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından memnuniyetle karşılandığının altını çizdi. Türkiye’nin askeri harekâtının siyasi sonuçlarına ilişkin halen çok sayıda soru işareti bulunduğunu ifade eden sözcü, “Bu ateşkesin kabul edilebilir kalıcı bir ateşkese dönüşmesini ümit ediyoruz. Tartışmalı konuların müzakere yolu ile çözülmesi için bütün tarafların buna istekli olmasına ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye’nin YPG’yi hedef alan askeri harekâtını “Büyük jeopolitik sonuçları olan insani bir dram” olarak nitelendirmişti. Merkel, “Bu nedenle de Alman hükümetinin bu koşullar altında Türkiye’ye silah sevkiyatı yapmayacağının” altını çizmişti.

Silah satışı izinlerine sınırlama

Türkiye’nin 9 Ekim’de askeri harekâtı başlatmasının ardından Alman hükümeti, Türkiye’ye yönelik silah ihracatında yeni lisans verilmeyeceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başbakan Yardımcısı Mike Pence ile dün Ankara’da ikili ve heyetlerarası görüşmede, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâta beş gün ara verilmesi ve bu süre içinde YPG güçlerinin bölgeden çekilmesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı. YPG güçleri tamamen bölgeden çekildikten sonra Türkiye “Barış Pınarı Harekâtı”nı sonlandırmayı taahhüt etmişti.

dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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