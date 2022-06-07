Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye ziyaretini iptal etti

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı'yla biraraya gelen Baerbock'un yurtdışı temaslarının Yunanistan ve Türkiye'yi de kapsayan kısmını iptal ettiği bildirildi.

Bakanlık, Baerbock'un öğlen yemeği sırasında tad alma duyusunu kaybettiğini farketmesi sonrasında yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti. Baerbock'un sabah saatlerinde yaptığı hızlı antijen testininse negatif çıktığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı'nın ülkesine ne zaman döneceğiyse belli değil.

