Almanya Dışişleri Bakanı Ukrayna'da

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün Kiev'i ziyaret ediyor. Ukrayna, Baerbock’ın Kiev’in Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini ve Rusya ile enerji bağlarının kesilmesini desteklemesini ‘‘tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Baerbock, Rus işgalinin 24 Şubat'ta başlamasından bu yana Ukrayna’yı ziyaret eden en üst düzey Alman hükümet yetkilisi oldu.

Baerbock, Rusya’dan enerji ithalatını sıfıra indirmeyi hedeflediklerini söyledi ve ‘‘Bu sonsuza kadar böyle kalacak’’ dedi.

‘‘Büyükelçilik yeniden açılacak’’

ABD ve İngiltere'nin izinden giden Baerbock, Ukrayna'nın başkentindeki Alman büyükelçiliğinin de yeniden açılacağını bildirdi.

Kiev’i Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile birlikte ziyaret eden Baerbock, iki ülkenin Ukrayna'ya 12 Howitzer tedarik edeceğini ve bunların kullanimina yönelik eğitimlerinin hemen başlayacağını kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise, ‘‘Almanya'nın barışın arkasında durması, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek olması büyük bir tarihi dönüm noktası. Bu duruşu nedeniyle Alman hükümetine minnettarım’’ diye konuştu.

Kuleba, Almanya'nın tutum değişikliğine örnek olarak silah tedariki konusundaki değişen tavrını ve petrol ambargosuna verdiği desteği gösterdi.

Buça’yı ziyaret etti

Baerbock'un ilk durağı, Kiev yakınındaki Buça kasabası oldu. Batılı ülkeler, Rusya’nın çekilmesinin ardından sokaklarda yakın mevziden vurulmuş cesetlerin ve toplu mezarların bulunduğu kentte yaşananların savaş suçu olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.

Buça ziyaretinde Baerbock’a Ukrayna Başsavcısı da eşlik etti. Alman Bakan, cinayetlerin sorumlularının adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Cesetlerin fotoğraflarının sergilendiği bir kilisede konuşan Baerbock, ‘‘Kurbanlara borçluyuz, bu kurbanlar biz olabilirdik’’ diye konuştu.

Kasabanın ‘‘işkence, tecavüz, cinayet’ gibi akıl almaz suçların’’ sembolü haline geldiğini söyleyen Baerbock, ‘‘Aslında burası huzurlu bir kasaba. Bu olanlar hepimizin başına gelebilirdi’’ diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev'in Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i kabul etmek istememesi nedeniyle Ukrayna'yı ziyaret etmekte isteksizdi.

Scholz'un Sosyal Demokrat müttefiki Steinmeier’in Rusya ile ticaret bağlarını öne çıkaran politikaları Scholz’un da Kiev’de popülerliğini azaltıyor.

Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin daveti üzerine Scholz, şimdi Steinmeier ile birlikte Kiev’e bir seyahat planlıyor.

Macron ve Xi telefonda görüştü

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bugün Ukrayna konusunda bir telefon görüşmesi yaptı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, iki liderin Ukrayna’nın yanısıra savaştan kaynaklanan küresel gıda krizini ele aldıkları ve acil ateşkes çağrısı yaptıkları belirtildi.

İki liderin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine duydukları saygıyı yineledikleri kaydedildi.

Açıklamada Macron ve Xi’nin gıda kriziyle mücadelede Fransa’nın FARM (Gıda, Tarım Direnç Misyonu) girişimini ele aldıkları belirtildi.

‘‘Bloklar arası çatışma tehdit oluşturuyor’’

Çin devlet basınına göre ise Xi, Ukrayna krizinden kaynaklanan bloklar arasındaki çatışmanın küresel barış için daha büyük ve kalıcı bir tehdit haline gelebileceği uyarısında bulundu.

Çin, Avrupa ülkelerini ABD ile aynı safta yer almak yerine diplomatik özerklik kullanmaya çağırıyor. Çin, Rusya'yı Ukrayna'yı işgali nedeniyle kınamayı ise reddediyor.

Çin devlet televizyonuna göre Xi, Macron ile konuşmasında Avrupa güvenliği üzerinde tam kontrole sahip olması gerekenin Avrupa’nın kendisi olduğu görüşünü dile getirdi.

