Almanya Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya silah sevkiyatını savundu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları göz önünde bulundurulduğunda, Ukrayna'ya silah gönderilmesini savundu. Bakan Baerbock, Yeşiller partisinin Cottbus'ta düzenlenen Brandenburg eyalet kongresinde yaptığı konuşmada, "Eğer dünya değişiyorsa, siyasetin de değişmesi gerekiyor" dedi. Yeşiller partili Bakan, "Kendilerini savunabilmeleri, kendi güvenlikleri ve özgürlükleri için mücadele edebilmeleri konusunda Ukraynalıları destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası hukuka aykırı saldırganlığının sadece Ukrayna'nın egemenliğine ve 40 milyon Ukraynalıya yönelik olmadığını vurgulayan Baerbock, bunun aynı zamanda Avrupa'da barışa yönelik bir saldırı olduğunu ifade etti. Buna rağmen doğrudan savaşa müdahale etmeyeceklerini vurgulayan Alman Bakan, böyle bir adımın Ukrayna'nın NATO üyesi olan komşularını riske atacağını kaydetti.

Baerbock, "Bu savaşı en sert şekilde kınamak ve bu savaşı kimin bitireceğinin altını çizmek önemli, bu kişi Rusya Devlet Başkanı" söyleminde bulundu. Ukraynalı sığınmacılara da destek verileceğini belirten Baerbock, Ukraynalılar için hava köprüsü başlattıklarını hatırlattı. Binlerce uçuş gerçekleştirileceğine işaret eden Dışişleri Bakanı, 8 ila 10 milyon arasında sığınmacı beklediklerini ve bu insanların hepsini kabul edeceklerini dile getirdi.

Hava köprüsü ile Moldova'dan Almanya'ya gerçekleştirilen ilk uçuşta çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 130 kişi dün akşam Frankfurt'a gelmişti.

Yakıt desteği de verildi

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht de, Ukrayna'da silahın yanı sıra yakıt desteği verildiğini de söyledi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, bu yakıtın Polonya'da satın alınarak Ukrayna'ya nakledildiğini açıkladı. Ukrayna'ya silah sevkiyatının yavaş ilerlediği eleştirilerine yanıt veren Savunma Bakanı, "tutarlı bir şekilde" sevkiyatın sürdürüldüğünü vurguladı.

"Strela" tipi uçaksavarlar Ukrayna'da

Almanya'dan Ukrayna'ya gönderilen silahların bir bölümünün daha cuma akşamı Ukrayna'ya ulaştı. Ukrayna hükümet çevrelerinden alınan bilgilere göre, son sevkiyatın bin 500 "Strela" tipi uçaksavar füzesi ile 100 MG3 tipi makineli tüfekten ve 8 bin adet mühimmat ve askeri teçhizattan oluştuğu bildirildi.

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlatmasının ardından Ukrayna'ya bin tanksavar ve 500 "Stinger" füzesi gönderme kararı almıştı. Mart ayı başında da Ekonomi Bakanlığı kaynakları 2 bin 700 adet "Strela" tipi uçaksavar füzesinin sevkiyatına onay verildiğini bildirmişti. Ayrıca Savunma Bakanı Lambrecht'in Ukrayna'ya 2 bin tanksavarın sevkiyatı için Federal Güvenlik Konseyi'ne başvurduğu ortaya çıkmıştı.

dpa / JD,ET

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