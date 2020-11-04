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Almanya Dışişleri Bakanı yeniden karantinaya girdi

04.11.2020 22:35 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Pazartesi günü katıldığı bir toplantıdaki kişinin Covid-19 olduğunun tespit edilmesinin ardından yeniden karantinaya girdi.

Aynı toplantıya katılan Devlet Bakanı Roth da karantinada.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pazartesi günü katıldığı bir toplantıdaki bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada Pazartesi akşamı gerçekleşen ve Bakan Maas’ın katıldığı toplantıdaki bir yabancı delegasyon üyesinin Çarşamba günü Covid-19 olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada Bakan Maas’a yapılan ilk testin sonucunun negatif olduğu aktarıldı.

Maas ile birlikte Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un ve toplantıya katılan çalışanların da karantinaya girdiği kaydedilirken, toplantıda mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu kaydedildi. Açıklamada Maas’ın karantinayı Brandenburg’daki bir evde geçireceği aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Maas, 23 Eylül tarihinde kişisel korumasında koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya girmiş ve Ürdün'e planlanan resmi ziyaret iptal edilmişti.

AFP,epd/DÇÜ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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