Almanya Dışişleri Bakanı'ndan ABD-İran arasında askeri gerilimden kaçınılması çağrısı

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, bölgede askeri gerilimden kaçınılması çağrısında bulundu.

Maas, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, cuma gününden beri Fransa ve İngiltere'deki mevkidaşlarıyla, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yakın temas içinde bulunduğunu belirtti.

"Gerilimin daha da tırmanmaması için her çareye başvuracağız." ifadesini kullanan Maas, bu bağlamda Birleşmiş Milletlerde (BM), AB'de ve bölgedeki partnerlerle diyalog içinde olacaklarını ve İran ile görüşmeler yapacaklarını da vurguladı.

- "Provokasyon şiddete yol açabilir"

Maas, bölgedeki her provokasyonun şiddete yol açabileceğini, bunun bölgenin ve Avrupa'nın güvenliği için öngörülmeyen sonuçlar doğurabileceğini herkesin bilmesi gerektiğine işaret etti.

Bölgede nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda bugün kimsenin ciddi bir tahminde bulunamadığına dikkati çeken Maas, "Hedeflerimiz açık; birincisi askeri gerilimden kaçınılması, ikincisi Irak'ın istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması." dedi.