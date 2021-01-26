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Almanya Dışişleri Bakanından "AİHM" uyarısı

26.01.2021 23:31 | Son Güncelleme:
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Almanya Dışişleri Bakanından "AİHM" uyarısı

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun AİHM kararlarına rağmen devam etmesi, AKPM toplantısının da gündemindeydi.

Konsey Dönem Başkanı Maas, tüm üye ülkeleri AİHM kararlarına uymaya çağırdı.Strasbourg'da devam eden Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurul toplantılarında Türkiye ile ilgili Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala kararları da gündeme geldi.

Avrupa Konseyi'nin siyasi karar alma organı olan Bakanlar Komitesi'nin dönem başkanlığını yürüten Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Konsey'e üye ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymak zorunda olduğunu bir kez daha vurguladı.

Toplantıya videokonferansla katılan ve Avrupalı parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Maas, tüm üye ülkelerin AİHM kararlarını eksiksiz ve gecikmesiz bir şekilde yerine getirmesi için çalıştıklarını belirterek "ulusal kuralların bu kararların eksik uygulanması hatta hiç uygulanmaması, dolayısıyla uluslararası hukukun ihlali için gerekçe oluşturamayacağını" söyledi.

Rusya ve Türkiye hak ihlallerinde başı çekiyor

47 üyeli Avrupa Konseyi'nde Rusya ve Türkiye, AİHM'in "hak ihlali" kararlarında başı çekiyor. Konsey'in bir organı olan AİHM, Kavala ve Demirtaş davalarında "hak ihlali" tespitinde bulunmuş ve iki ismin de derhal serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını18 Kasım'da devralan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Maas, önceliklerinin AİHM kararlarına uyumu sağlamak için gerekli mekanizmalar oluşturulması olacağını belirtmişti.

Maas görev devri sırasında yaptığı açıklamada AİHM'in önünde 60 bin dava dosyası bulunduğuna ve dosyaların yüzde 40'a yakın bir bölümünün Rusya ve Türkiye ile ilgili olduğuna işaret etmişti.

dpa/BK,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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