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  4. Almanya Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşası onayına tepki:

Almanya Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşası onayına tepki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 22:40 | Son Güncelleme

"İsrail yetkililerinin Batı Şeria'daki yerleşimleri daha da genişletmek için aldığı kararı büyük bir endişeyle not aldık" - "Alman hükümeti ve AB üyesi partner ülkeler, Filistin topraklarında İsrail'in yeni konut inşasını uluslararası hukuka aykırı buluyor"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail yönetiminin, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinde yeni konutların inşasına onay verilmesini endişeyle izlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail yetkililerinin, Batı Şeria'daki yerleşimleri daha da genişletmek için aldığı kararı büyük bir endişeyle not aldık." ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu'daki çatışmaların barışçıl bir şekilde çözümünü daha da karmaşıklaştıracak adımların atılmaması çağrısında bulunulan açıklamada, "Alman hükümeti ve AB üyesi partner ülkeler, Filistin topraklarında İsrail'in yeni konut inşasını uluslararası hukuka aykırı buluyor. Yerleşim biriminde yeni konutların inşasına onay verilmesi, İsrail ile Filistin arasında iki devletli bir çözümün müzakere edilmesinin önündeki büyük bir engeldir." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Batış Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 1900'den fazla yeni konut inşasına onay vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Almanya israil İsrail yerleşim yerleri

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