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Almanya doğal gaz tüketimini azaltmak istiyor

19.06.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz ithalatında Rusya’ya bağımlılığın yol açtığı zararı en aza indirmeyi amaçlayan Alman hükümeti, endüstriyel doğal gaz tüketimini azaltmak istiyor.

Almanya doğal gaz tüketimini azaltmak istiyor

Bu nedenle milyarlarca euro yatırım yapılacak. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in, Almanya'da doğal gaz tasarrufunu amaçlayan planlarının ayrıntıları belli oldu.

Alman haber ajansı dpa'nın hükümete yakın çevrelerden aldığı bilgilere göre, Habeck, bu önlemlerle elektrik üretimi ve sanayii için kullanılan doğal gaz miktarını azaltmayı ve böylece gaz depolarının doluluk oranını artırmayı amaçlıyor. Söz konusu plan çerçevesinde federal hükümetin milyarlarca euro yatırım yapması gündemde.

Gaz tasarrufunu garanti altına almak amacıyla, Alman devletine bağlı kalkınma bankası KfW üzerinden 15 milyar euro değerinde kredi verilecek. Bu kredi ile, doğal gaz pazarından sorumlu şirket Trading Hub Europe, doğal gaz satın almak ve depoları doldurmak için likidite elde etmiş olacak.

Gaz depolarının mevcut durumda hâlâ doldurulabildiğini ancak bunun maliyetinin yüksek olduğunu belirten Habeck, "Duruma göre yeni önlemler almayı sürdüreceğiz" dedi.

"KIŞ ZOR GEÇEBİLİR" UYARISI

dpa'nın ulaştığı beş sayfalık rapora göre, "durumun ciddi" olduğunu söyleyen Habeck, "Doğal gaz tüketimi daha da düşmeli ve böylece depolarda daha fazla gaz biriktirilmeli. Yoksa kışın gaz zar zor yetecek" diye konuştu.

Bakan Habeck aynı zamanda bu yaz, doğal gaz tasarrufu yapan şirketlere bir çeşit teşvik paketi planlıyor. Bu çerçevede, gaz tüketimini azaltan şirketlere belirli mali teşvikler sağlanacak ve aynı zamanda tüketilmeyen doğal gaz depolanmış olacak.

"Tüketmekten sakındığımız her şey bir katkıdır" diyen Habeck, içinde bulunulan sıkıntılı durum ve yüksek enerji fiyatlarının nedeninin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş olduğunun altını çizdi. Habeck, "Putin'in bizleri güvensizleştirme, fiyatları artırma ve bizleri bölme stratejisi izlediği çok açıktır" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Almanya’da enerji güvenliği tartışması yeniden ivme kazanmış bulunuyor. Rus devletine bağlı doğal gaz şirketi Gazprom, son günlerde Almanya’ya doğal gaz sevkiyatını azalttı. Şirket söz konusu gelişmeye bir teknik tamiratı gerekçe gösterirken, Habeck ise Gazprom'un adımını "siyasi motivasyona sahip" olmakla suçladı.

Halihazırda ülkenin Rus gazından bağımsızlaşması yönünde çalışmalar yürüterek diplomatik girişimlerde bulunan Habeck, son aylarda Katar ile görüşmeler yürütmüştü.

dpa / BÜ,ET

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Almanya
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