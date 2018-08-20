Almanya dörtlü Suriye görüşmelerine hazır

İran da Eylül ayında Rusya ve Türkiye liderlerini ağırlayacak.Alman hükümeti Suriye ile ilgili Rusya, Türkiye ve Fransa ile birlikte dörtlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumartesi günü gerçekleştirdikleri görüşmede dörtlü istişare formatıyla ilgili görüş birliğine vardıklarını belirtti. Seibert, "iki liderin bu tür bir buluşma için hazırlıkların hızlandırılması" konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Suriye konusunda Astana sürecinin öncü ülkeleri olan Rusya ve Türkiye ile Avrupa'nın önemli güçleri Almanya ve Fransa'yı bir araya getirecek zirve önerisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan'dan gelmişti. Dörtlü görüşme formatı, ABD'nin yer almaması ve BM öncülüğündeki siyasi çözüm girişimlerine paralel gerçekleşmesi açısından dikkat çekiyor.

BM ve ABD yer almayacak

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Suriye anlaşmazlığında siyasi sürecin yönetilmesinin Birleşmiş Milletler'in ve BM Suriye Özel Temsilcisi Steffen de Mistura'nın görev alanı olduğunu vurgulayarak "Buna rağmen Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya'nın fikir alışverişinde bulunması yararlı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.