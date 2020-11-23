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Almanya: "Durdurulan Geminin Kontrolünü Ankara Engelledi"

23.11.2020 14:23 | Son Güncelleme:
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Almanya: "Durdurulan Geminin Kontrolünü Ankara Engelledi"

Almanya Savunma Bakanlığı, dün Libya açıklarında kaçak silah taşıdığı şüphesiyle durdurulan Türk bandıralı bir yük gemisinin kontrolünü Ankara’nın engellediğini doğruladı

Almanya Savunma Bakanlığı, dün Libya açıklarında kaçak silah taşıdığı şüphesiyle durdurulan Türk bandıralı bir yük gemisinin kontrolünü Ankara’nın engellediğini doğruladı.

Bakanlık sözcüsü, daha önce Der Spiegel dergisinde çıkan haberin doğru olduğunu belirtirken bölgedeki Alman Komuta Merkezi’nin, yaşanan olayla ilgili olarak Berlin’deki bakanlık yetkililerini bilgilendirdiğini açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB) Misyonu "Irini" bünyesinde görevli "Hamburg" adlı Alman ordusuna ait fırkateyn, dün öğleden sonra misyonun komuta karargahı Roma’dan gelen bir ihbar üzerine, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinin 200 kilometre açıklarında "Rosaline-A" adlı Türk yük gemisini durdurdu.

Alman fırkateynden Türk gemisine geçen Alman askerler, gemide kaçak silah bulunup bulunmadığına dair arama çalışmalarına başladı. Bu süreçte Ankara’nın devreye girerek, geminin aranmasını protesto ettiği ve kontrol izninin iptal edildiği belirtildi. Bunun üzerine Roma’daki komuta merkezinin devreye girerek, Alman askerlere aramayı durdurmaları emrini verdiği açıklandı.

Alman askerlerin gemiyi güvenli bir şekilde terk edebilmek için bu sabahın ilk saatlerini bekledikleri ve ardından helikopterle "Hamburg" fırkateynine döndükleri belirtildi. Yoluna devam eden "Rosaline-A"nın Libya’daki Misrata Limanı'a demir atmasının planlandığı öne sürülüyor. Alman bakanlık yetkilisi, "İrini" misyonunun kuralları kapsamında, kaçak silah taşıdığından şüphenilen bir geminin mürettabatın itirazına rağmen aranmasının mümkün olduğunu, ancak Roma’daki komuta karargâhının arama emrini geri çekmesi nedeniyle operasyonun durdurulduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanması için Avrupa Birliği’yle ortaklaşa başlattığı ve Yunanca "barış" anlamına gelen "İrini" isminin verildiği misyon, geçen Mart ayında faaliyete girmişti.

AB yetkilileri, misyonun amacının Libya açıklarında gemilerin denetlenmesi, yasa dışı silah kaçakçılığı ve petrol ticaretini engellemek olduğunu, ayrıca mülteci kaçakçılığı yapan örgütlerle de mücadeleye katkı sağlamanın hedeflendiğini açıklamıştı.

Almanya, "İrini" misyonuna "Hamburg" adlı fırkateynindeki 240 askeriyle destek veriyor. İtalya ve Fransa gibi başka AB ülkeleri de gemilerin yanısıra, hava ve uydu güçleriyle misyona katılıyor. Fransız gemisi "Courbet", 10 Haziran'da Akdeniz'de Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen Tanzanya bandıralı gemiyi aramak istemiş ancak iki Türk firkateyni tarafından taciz edildiği iddiasıyla NATO'ya başvurmuş, iki ülke arasında gerilim çıkmıştı. "İrini" misyonu 31 Mart 2021’e kadar sürecek

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