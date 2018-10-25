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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier: İkili ilişkilerimizi iyileştirme ve geliştirme konusunda kararlıyız 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 18:08 | Son Güncelleme

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Türkiye -Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaparak, "Son günlerde iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntılı anlar da yaşandı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Türkiye -Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaparak, "Son günlerde iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntılı anlar da yaşandı. Sorunları hala konuşuyoruz. Fakat aynı zamanda ikili ilişkilerimizi iyileştirme ve geliştirme konusunda kararlıyız. Ekonomik işbirliği konusunda olağanüstü bir temele sahibiz. Şu anda 7 bin 500'den fazla Alman şirketi Türkiye'de yatırım yaptı. Bir sinyal vermek istiyoruz. Destek olmak ve ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. Ortak ticaret komisyonu temelinde daha yapısal açıdan da temele oturtulmuş bir kurum oluşturmak istiyoruz. Bu işbirliğinin başarılı olması bizim çıkarımıza. Türkiye, sadece NATO'da önemli partner olmayıp 10 yıllardır dostane ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bunu fırsat olarak kullanmak ve geleceğe taşımak istiyoruz bu işbirliğini" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile görüştü. Heyetler arası
toplantıdan sonra basın toplantısı yapıldı.

"EKONOMİNİN HER ALANINDA İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"
Türkiye -Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yapan Albayrak, "Biz ekonominin her alanında işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Almanya Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Önümüzdeki dönemde çok daha yapıcı bir sürecin bizi beklediğine inanıyorum" dedi.

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME KONUSUNDA KARARLIYIZ"
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de Türkiye -Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntılı anlar da yaşandı. Sorunları hala konuşuyoruz. Fakat aynı zamanda ikili ilişkilerimizi iyileştirme ve geliştirme konusunda kararlıyız. Ekonomik işbirliği konusunda olağanüstü bir temele sahibiz. Şu anda 7 bin 500'den fazla Alman şirketi Türkiye'de yatırım yaptı. Bir sinyal vermek istiyoruz. Destek olmak ve ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. Ortak ticaret komisyonu temelinde daha yapısal açıdan da temele oturtulmuş bir kurum oluşturmak istiyoruz. Bu işbirliğinin başarılı olması bizim çıkarımıza. Türkiye, sadece NATO'da önemli partner olmayıp 10 yıllardır dostane ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bunu fırsat olarak kullanmak ve geleceğe taşımak istiyoruz bu işbirliğini.

İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ
Yaşanan zor aylardan sonra TL'nin değer kaybı ekonomik sorunlardan sonra Türkiye'de artık durumun biraz düzelmeye başlamasını duyduğumuza da çok sevindik. Alınan önlemlerin olumlu sonuçları olmuş. Bu olumlu sonuçların devam etmesini arzu ediyoruz. İşbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Ekonomik işbirliğini geliştirirsek iki ülke bundan yararlanır hedefimiz bu. "

"ALMANYA'DA KARAR VERMİYORUZ AVRUPA DÜZEYİNDE KARAR VERİLİYOR"
Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin bir soru üzerine Alman Bakan, "Ticaret Bakanı ile konuyu bugün ele alacağız. Zor bir konu. Çifte standart olarak algılanmasın konu. Buna Almanya'da karar vermiyoruz Avrupa düzeyinde karar veriliyor bu sürece. Benim için Türkiye ile her zaman iyi ilişkilerimiz olduğu için çaba sarf ediyoruz mali, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için" dedi.

(KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ) "BİR ÇOK SORU İŞARETİ VAR"
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Alman Bakan, "Bir çok soru işareti var bu konu ile ilgili. Çok sayıda tepki var. Türk hükümetinin bu soruşturma konusundaki çabalarını takdir etiğimizi ve böylece ortak bir tutumu savunabildiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)

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