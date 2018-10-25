Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier: İkili ilişkilerimizi iyileştirme ve geliştirme konusunda kararlıyız 

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Türkiye -Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaparak, "Son günlerde iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntılı anlar da yaşandı. Sorunları hala konuşuyoruz. Fakat aynı zamanda ikili ilişkilerimizi iyileştirme ve geliştirme konusunda kararlıyız. Ekonomik işbirliği konusunda olağanüstü bir temele sahibiz. Şu anda 7 bin 500'den fazla Alman şirketi Türkiye'de yatırım yaptı. Bir sinyal vermek istiyoruz. Destek olmak ve ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. Ortak ticaret komisyonu temelinde daha yapısal açıdan da temele oturtulmuş bir kurum oluşturmak istiyoruz. Bu işbirliğinin başarılı olması bizim çıkarımıza. Türkiye, sadece NATO'da önemli partner olmayıp 10 yıllardır dostane ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bunu fırsat olarak kullanmak ve geleceğe taşımak istiyoruz bu işbirliğini" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile görüştü. Heyetler arası

toplantıdan sonra basın toplantısı yapıldı.

"EKONOMİNİN HER ALANINDA İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye -Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yapan Albayrak, "Biz ekonominin her alanında işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Almanya Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Önümüzdeki dönemde çok daha yapıcı bir sürecin bizi beklediğine inanıyorum" dedi. "İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de Türkiye -Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntılı anlar da yaşandı. Sorunları hala konuşuyoruz. Fakat aynı zamanda ikili ilişkilerimizi iyileştirme ve geliştirme konusunda kararlıyız. Ekonomik işbirliği konusunda olağanüstü bir temele sahibiz. Şu anda 7 bin 500'den fazla Alman şirketi Türkiye'de yatırım yaptı. Bir sinyal vermek istiyoruz. Destek olmak ve ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. Ortak ticaret komisyonu temelinde daha yapısal açıdan da temele oturtulmuş bir kurum oluşturmak istiyoruz. Bu işbirliğinin başarılı olması bizim çıkarımıza. Türkiye, sadece NATO'da önemli partner olmayıp 10 yıllardır dostane ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bunu fırsat olarak kullanmak ve geleceğe taşımak istiyoruz bu işbirliğini.