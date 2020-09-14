Almanya ekonomisinde 2021’de toparlanma bekleniyor

Ancak yaz aylarında umudun geri geldiğini belirten IW, devlet destekleri ve inşaat sektöründeki canlanmanın ekonomiyi tekrar düzlüğe çıkardığını belirtiyor.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan tecrit ve sosyal mesafe kısıtlamaları nedeniyle dünyada pek çok ülkede olduğu gibi Almanya'da da ekonomi zor durumda. İhracat şampiyonu Almanya'da salgın nedeniyle bu yıl ihracat düşerken özel tüketimde de büyük bir gerileme oldu.

Bu yıl ikinci bir tecrit uygulaması olmaması halinde ekonomide yüzde 6,2'lik bir daralma bekleniyor.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) Yöneticisi Michael Hüther gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 2021 yılında yüzde 4,5 artacağını belirterek "Neyse ki yaz aylarında vaka sayılarının düşüş göstermesi ile ekonomi toparlanabildi. Bu trend devam ederse 2021'den 2022'ye geçerken kriz öncesi seviyelere ulaşılabilir" dedi.

Ekonominin 2021’de yüzde 4,5 büyüyeceği öngörülüyor.Koronavirüs nedeniyle Almanya ekonomisi de zor günler geçiriyor. Ancak 2021 yılı öngörüleri ekonomide toparlanmanın başlayacağı yönünde.

Diğer taraftan bu yıl yatırımların geçen yıla göre yüzde 20 düşmesi bekleniyor. IW'ye göre küresel ekonomi istikrara kavuşursa yatırımlarda gelecek yıl tekrar yüzde 12,5 büyüme görülebilir.

Pandeminin istihdam piyasasına etkisi

IW'ye göre pandemi Almanya istihdam piyasasını 2009 yılındaki küresel krize göre daha fazla etkiledi. IW kısa çalışma ödeneğinin şirketlerin çalışanlarını işten çıkarmalarına engel olduğunu belirtti, ancak buna rağmen bu yıl istihdam edilen kişi sayısında 350 binlik bir azalma beklediklerini kaydetti.

IW'ye göre iş arayanlardan çok azı iş bulabiliyor ve 2020’de geçen yıla göre işsiz sayısında 500 bin kişilik bir artış bekleniyor.

IW salgının devam etmesi halinde kısa çalışma ödeneği alan kişilerin bir kısmının daha işini kaybetmesinin olası olduğunu belirtiyor.

rtr/SSB, TY

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