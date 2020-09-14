HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya ekonomisinde 2021’de toparlanma bekleniyor

Almanya ekonomisinde 2021’de toparlanma bekleniyor

14.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) Almanya ekonomisinin gelecek yıl fark edilir düzeyde bir toparlanma göstereceğini açıkladı.

Almanya ekonomisinde 2021’de toparlanma bekleniyor

Ekonominin 2021’de yüzde 4,5 büyüyeceği öngörülüyor.Koronavirüs nedeniyle Almanya ekonomisi de zor günler geçiriyor. Ancak 2021 yılı öngörüleri ekonomide toparlanmanın başlayacağı yönünde.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) Yöneticisi Michael Hüther gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 2021 yılında yüzde 4,5 artacağını belirterek "Neyse ki yaz aylarında vaka sayılarının düşüş göstermesi ile ekonomi toparlanabildi. Bu trend devam ederse 2021'den 2022'ye geçerken kriz öncesi seviyelere ulaşılabilir" dedi.

Bu yıl ikinci bir tecrit uygulaması olmaması halinde ekonomide yüzde 6,2'lik bir daralma bekleniyor.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan tecrit ve sosyal mesafe kısıtlamaları nedeniyle dünyada pek çok ülkede olduğu gibi Almanya'da da ekonomi zor durumda. İhracat şampiyonu Almanya'da salgın nedeniyle bu yıl ihracat düşerken özel tüketimde de büyük bir gerileme oldu.

Ancak yaz aylarında umudun geri geldiğini belirten IW, devlet destekleri ve inşaat sektöründeki canlanmanın ekonomiyi tekrar düzlüğe çıkardığını belirtiyor.

Diğer taraftan bu yıl yatırımların geçen yıla göre yüzde 20 düşmesi bekleniyor. IW'ye göre küresel ekonomi istikrara kavuşursa yatırımlarda gelecek yıl tekrar yüzde 12,5 büyüme görülebilir.

Pandeminin istihdam piyasasına etkisi

IW'ye göre pandemi Almanya istihdam piyasasını 2009 yılındaki küresel krize göre daha fazla etkiledi. IW kısa çalışma ödeneğinin şirketlerin çalışanlarını işten çıkarmalarına engel olduğunu belirtti, ancak buna rağmen bu yıl istihdam edilen kişi sayısında 350 binlik bir azalma beklediklerini kaydetti.

IW'ye göre iş arayanlardan çok azı iş bulabiliyor ve 2020’de geçen yıla göre işsiz sayısında 500 bin kişilik bir artış bekleniyor.

IW salgının devam etmesi halinde kısa çalışma ödeneği alan kişilerin bir kısmının daha işini kaybetmesinin olası olduğunu belirtiyor.

rtr/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşımYunan milli muhafızından kan donduran paylaşım
Zona aşısı işe yarıyor mu?Zona aşısı işe yarıyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
İlginizi Çekebilir
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Diğer Haberler
'Batık iki İngiliz gemisinde yüzlerce mühimmat bulduk'
'Batık iki İngiliz gemisinde yüzlerce mühimmat bulduk'
Gözler bilim insanlarında! Venüs’te yaşam mı bulundu?
Gözler bilim insanlarında! Venüs’te yaşam mı bulundu?
Yunan milli muhafızından mültecilere yönelik kan donduran paylaşım
Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım
ABD'de siyah adamı yere yatırıp defalarca yumruklayan polis görevden alındı
ABD'de siyah adamı defalarca yumruklayan polis görevden alındı
ABD'li bilim insanları: Bazı gezegenler elmastan oluşuyor
ABD'li bilim insanları: Bazı gezegenler elmastan oluşuyor
Çok satan cinayet kitaplarının yazarı Shanna Hogan'ın esrarengiz ölümü tüyler ürpertti
Çok satan cinayet kitaplarının yazarının ölümü tüyler ürpertti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.