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Almanya elektrikli otomobil bataryası üretimi için 1 milyar avro ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 19:46 | Son Güncelleme

Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier: - "Batarya hücrelerinin Avrupa'da üretimi için 1 milyar avro ayırdık. Üretimin en kısa zamanda başlaması gerekir"

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Almanya'nın batarya hücresi üretimi ile ilgili çalışmaları hızlandırdığını belirterek, "Batarya hücrelerinin Avrupa'da üretimi için 1 milyar avro ayırdık." dedi.

Altmaier, yaptığı açıklamada, Almanya'nın Avrupa'da büyük ölçekli batarya üretimi için çalıştıklarını ve bu konudaki özel sektör konsorsiyumlarını destekleyeceklerini belirtti.

Batarya hücresi üretimine Almanya'da 2021'de başlamasının beklendiğini hatırlatan Altmaier, "Batarya hücrelerinin Avrupa'da üretimi için 1 milyar avro ayırdık. Üretimin en kısa zamanda başlaması gerekir." ifadesini kullandı.

Altmaier, Fransa, Avusturya, Hollanda ve Polonya hükümetleri ile batarya üretimi konusunda iş birliği için görüşmeler yaptıklarını hatırlatarak, özel sektör konsorsiyumlarından büyük ilgi olduğunu ve somut yatırım kararlarının gelecek yılın ilk çeyreğinde açıklanmasını beklediğini bildirdi.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Alman sanayisi için büyük önem taşıyor. Elektrikli motorlar petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken söz konusu bataryaların dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor. Batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşması bekleniyor.

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Almanya Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier batarya üretimi

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