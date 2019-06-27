Almanya Endişeli: 'Merkel'in Nesi Var?'

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titreme nöbeti geçirdi. Bir hafta önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky’yi karşılama töreninde aniden tüm vücuduyla titremeye başlayan ve düşmemek için mücadele veren Merkel, bu sabah da Bellevue Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in yanında benzer bir titreme krizi yaşadı.

Avrupa Parlamentosu’na seçilen eski Adalet Bakanı Katarina Barley’in görevini yeni bakan Christine Lambrecht’e teslim etmesi törenine katılan Merkel, resmi konuşmayı yapan Steinmeier’in yanında yerini aldıktan kısa bir süre sonra titremeye başladı.

Yüzü beyazlaşan ve titremesini engellemek için kollarını birleştiren Merkel’e, saray görevlileri tarafından bir bardak su getirildi. Suyu almayan Merkel’in kısa bir süre sonra sakinleştiği ve yeni bakanı kutladığı gözlemlendi.

Merkel geçen hafta Zelenskiy’i başbakanlık binasında karşıladıktan sonra, Alman Milli Marşı okunduğu sırada önce dudaklarını ısırmış, ardından bütün vücudu titremeye başlamıştı. Onlarca kamera ekibinin ve fotoğrafçının önünde yaşadığı krizden sonra, sıcak hava ve su eksikliğini gerekçe gösteren Merkel, “Üç bardak su içince her şey geçti” demişti.