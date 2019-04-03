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Almanya enerjide Türkiye ile iş birliği yapmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:36 | Son Güncelleme

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke: - "Türkiye ile enerji alanında daha yakın iş birliği yapmak istiyoruz"

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke, Almanya'nın Türkiye ile enerji alanında daha yakın iş birliği yapmak istediğini söyledi.

Bakanlığın Türkiye sorumlusu da olan Wittke, bir grup Türk gazeteciye yaptığı açıklamada, Almanya'nın Türkiye'nin en önemli ekonomik partneri olduğunu vurguladı.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in Türkiye ziyaretinin ardından çeşitli alanlarda 5 çalışma grubunun kurulduğunu ve bu grupların teknik düzeyde hemen hemen her gün temasta olduğunu aktaran Wittke, burada önemli konuların çözümüne ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

"Türkiye ile enerji alanında daha yakın iş birliği yapmak istiyoruz" diyen Wittke, Türkiye'de yenilenebilir enerjinin daha fazla gündeme gelmeye başladığını bildiklerini kaydetti.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin de gündemde olduğuna işaret eden Wittke, "AB düzeyinde bunu konuşuyoruz. Burada iki tarafın da hareket etmesiyle serbest ticaret için bir şeyler yapılabilir. Bir çalışma grubu yoğun bir şekilde bununla ilgileniyor. Türkiye’deki dostlarımızla bunu konuşuyoruz." dedi.

Yapılan görüşmelerde Türkiye’ye doğrudan yatırım konularının ele alındığını da ifade eden Wittke, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında Türkiye’ye yatırımın karlı olduğuna ilişkin tanıtım yapılabileceğini bildirdi.

Almanya’daki Hermes kredilerinin limiti konusundaki bir soru üzerine Wittke, Hermes kredilerinin projelere bağlı olduğunu, Türkiye’de demir yollarının modernleştirilmesi projesinde Alman şirketleriyle bir sonuca varılması durumunda, bu konunun da masaya geleceğini, mevcut limitin bir üst sınır olarak görülmemesi gerektiğini kaydetti.

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Almanya Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke

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