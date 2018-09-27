Almanya Erdoğan'ı Ağırlamaya Hazırlanıyor

Berlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’tan Almanya’ya, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde Berlin’e ulaşması bekleniyor. Kentte, özellikle başbakanlık binası ve cumhurbaşkanlığı sarayıyla, Erdoğan’ın kalacağı otelin bulunduğu alanlarda olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, söz konusu bölgelere sadece heyet üyeleri, semt sakinleri, bina çalışanları ve gazeteciler girebilecek. Cumhurbaşkanının geçeceği birçok cadde bu akşamdan itibaren trafiğe kapatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin resmi bölümü yarın (Cuma) sabah başlayacak. Erdoğan, Bellevue Sarayı’nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak. İki siyasetçinin görüşmelerinin ardından, ziyaretin en önemli ve hem Alman hem de Türk kamuoyunun merakla beklediği görüşmesi öğle saatlerinde Federal Başbakanlık’ta Angela Merkel ile olacak. Merkel ve Erdoğan 2014’den bu yana ilk kez Berlin’de bir araya gelirken, heyetlerin de katılımıyla yapılacak görüşmenin sonrasında iki liderin birlikte öğle yemeği yemeleri, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamaları bekleniyor.

Görüşmede ekonomik krizle ilgili önlemler, terör örgütlerine karşı ortak mücadele, mülteci sorunu ve Almanya’da camilere yönelik saldırılar başta olmak üzere tırmanan islamofobi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Diplomatik kaynaklar öncelikli konunun ekonomisi sıkıntılı bir süreçten geçen Türkiye’ye Almanya’nın nasıl bir destek sağlayabileceği sorusu olacağını, ancak bunun mali yardım şeklinde değil, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi şeklinde şekilleneceğini, enerji ve ulaşım alanlarında ortak bir dizi projeye imza atılacağını belirtiyor. Nitekim Türkiye, demiryollarını Almanya’nın mali ve teknolojik desteğiyle modernize etmeyi planlıyor. Hızlı tren ağının genişletilmesi, sinyalizasyon ve eski demiryolu ağının da modernize edilmesi planlanırken, Alman basınında projenin toplam maliyetinin 35 milyar euroyu bulacağı belirtiliyor. Kaynaklara göre, Alman tarafı Türkiye’de cezaevinde bulunan Alman vatandaşlarının durumunu masaya yatıracak ve serbest bırakılmalarını isteyerek, bu tarz tutuklamaların ilişkilere zarar verdiğini aktaracak. Türkiye ise firari FETÖ’cülere Almanya’da iltica imkanı tanınmasından duyulan rahatsızlığı vurgulayacak.