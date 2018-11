Almanya: Erdoğan'ın basın toplantısına müdahale edilmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Berlin'e yaptığı ziyarette Başbakan Angela Merkel'le düzenlediği basın toplantısıyla ilgili olarak Federal Basın Dairesi'nden açıklama geldi. AFP'nin haberine göre Sol Partili milletvekili Doris Achelwilm'in toplantıyla ilgili verdiği soru önergesini yanıtlayan Federal Basın Dairesi, toplantıya Türk güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği iddiasını reddetti. Daire yanıtında Türk tarafının ne gazetecilerin akreditasyon süreci, ne içeri giriş sırasındaki kontroller ne de güvenlik incelemesine dahil olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Eylül'de Başbakan Merkel ile ortak basın toplantısı düzenlemiş, Almanya'nın Berlin'de yaşayan gazeteci Can Dündar'ın toplantıya akredite olmasına izin vermesi, Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Almanya ve Türkiye arasında diplomatik krize neden olan bu gelişmenin ardından Can Dündar toplantıya katılmama kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu basın toplantısı sırasında Can Dündar'ın devletin sırlarını ifşa ettiğini belirterek gazeteciyi "ajan" diye nitelendirmişti.