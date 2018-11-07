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Almanya: Erdoğan'ın basın toplantısına müdahale edilmedi

07.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

Alman hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya'daki basın toplantısının planlamasına Türk güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Almanya: Erdoğan'ın basın toplantısına müdahale edilmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Berlin'e yaptığı ziyarette Başbakan Angela Merkel'le düzenlediği basın toplantısıyla ilgili olarak Federal Basın Dairesi'nden açıklama geldi. AFP'nin haberine göre Sol Partili milletvekili Doris Achelwilm'in toplantıyla ilgili verdiği soru önergesini yanıtlayan Federal Basın Dairesi, toplantıya Türk güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği iddiasını reddetti. Daire yanıtında Türk tarafının ne gazetecilerin akreditasyon süreci, ne içeri giriş sırasındaki kontroller ne de güvenlik incelemesine dahil olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Eylül'de Başbakan Merkel ile ortak basın toplantısı düzenlemiş, Almanya'nın Berlin'de yaşayan gazeteci Can Dündar'ın toplantıya akredite olmasına izin vermesi, Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Almanya ve Türkiye arasında diplomatik krize neden olan bu gelişmenin ardından Can Dündar toplantıya katılmama kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu basın toplantısı sırasında Can Dündar'ın devletin sırlarını ifşa ettiğini belirterek gazeteciyi "ajan" diye nitelendirmişti.

AFP muhabirinin sorgulanması

Dündar gibi Berlin'deki basın toplantısına akredite olan Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri, Federal Basın Bürosu’nun girişinde yapılan güvenlik kontrolünde, niyeti konusunda ayrıntılı bilgi vermek zorunda kaldığını açıklamıştı. Gazeteci güvenlik görevlisinin, basın konferansında soru yöneltmeyi planlayıp planlamadığını, soru yöneltecekse hangi soruyu soracağını öğrenmek istediğini belirtmişti. Güvenlik görevlisinin gazeteciye Türkiye’de hapis yatan gazetecilerle ilgili soru yöneltip yöneltmeyeceğini sorduğu kaydedilmişti.

"Giriş kontrolünde Türk görevli yoktu"

Federal hükümet Sol Partili vekilin soru önergesinde bu konuya da değinerek Türkiye'den koruma, gizli servis ya da konsolosluk çalışanı veya Türk hükümetinden bir çalışanın giriş kontrolünde bulunmadığını açıkladı.

Federal Basın Dairesi soru önergesine verdiği yanıtta Erdoğan-Merkel basın toplantısı öncesi güvenlik kontrolü sırasında özel güvenlik görevlilerinin görevlendirilip görevlendirilmediği sorusuna ise açıklık getirmedi. Açıklamada, "Elbette böylesine bir uygulama için federal hükümetin hiçbir birimi tarafından görevlendirme ya da yetkilendirme yapılmaz ve hoş karşılanmaz" denildi. "Muhabirlerin toplantı girişinde bu şekilde sorgulanmalarının ne Federal Basın Dairesi ne de güvenlik birimlerinin çıkarına olduğunun" belirtildiği açıklamada, "Federal Basın Dairesi'ndeki güvenlik incelemesi sadece Alman makamlarının sorumluluğundadır" ifadesine yer verildi.

Sol Parti vekili tatmin olmadı

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Doris Achelmwilm, federal hükümetin verdiği yanıtın tatmin edici olmadığını belirtti. Achelmwilm AFP'ye yaptığı açıklamada, "Federal hükümet duvar örüyor. AFP muhabirinin sorgulanması ve Can Dündar'ın toplantıya gelmemesi durumu yadsınıyor" dedi. Sol Partili vekil Türk tarafının muhalif gazetecileri basın toplantısından uzak tutma yönünde girişimde bulunmadığı yönündeki açıklamaya kuşkuyla yaklaştığını belirtti.

AFP, HT, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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