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Almanya Esad'a karşı missilleme seçeneğini gözden geçiriyor

10.09.2018 10:37 | Son Güncelleme

Suriye'de yeniden kimyasal bir saldırı düzenlenmesi durumunda Almanya'nın misilleme harekâtlarına katılabileceği belirtiliyor.

Almanya Esad'a karşı missilleme seçeneğini gözden geçiriyor

Almanya Savunma Bakanlığı seçenekleri gözden geçiriyor.Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in, Şam rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanması durumunda muhtemel bir misilleme operasyonuna katılma olasılığını gözden geçirdiği bildirildi. Bild gazetesinde yer alan haberde, Almanya'nın böyle bir durumunda ABD, Fransa ve İngiltere tarafından kurulan koalisyona katılabileceğine dikkat çekildi.

ABD'nin Almanya'nın muhtemel tutumuyla ilgili sorusu üzerine Savunma Bakanlığı'nda çeşitli seçeneklerin gözden geçirildiği, keşif uçuşlarından zarar analizi ve askeri operasyonlara kadar bütün ihtimallerin ele alındığı kaydedildi. Gazetenin haberinde Şam rejiminin sivil halka karşı kimyasal silah kullanması durumunda Alman hava kuvvetlerinin ABD, Fransa ve İngiltere ile birlikte hükümet kuvvetlerinin askeri altyapısını tahrip operasyonlarına katılabileceği ve acil müdahale gerektiği takdirde meclisin haberdar edileceği de yer aldı.

Kimyasal saldırı endişesi

Alman Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının ortak açıklamasında Suriye'deki durumun son derece endişe verici olduğu ve Almanya'nın Amerikan ve Avrupalı müttefikleri ile sürekli olarak farklı kriz senaryolarına nasıl ortak tepki gösterilebileceğini görüştüğü belirtildi. Amacın durumdan etkilenen siviller için felaket anlamına gelen ortamın daha da tehlikeli hale gelmesini ve Esad rejiminin geçmişte olduğu gibi yeniden halkına karşı kimyevi silah kullanmasını önlemek olduğu da ortak açıklamada yer aldı.

ABD, Fransa ve İngiltere geçen Nisan ayında Suriye'nin Duma kasabasına kimyasal saldırı düzenleyen Suriye ordusuna karşı şimdiye kadarki en kapsamlı hava saldırılarıyla misillemede bulunmuştu. Başbakan Angela Merkel Almanya'nın bu harekâta katılmasının söz konusu olmadığını söylemişti.

Şimdiye kadar en az 400 bin kişinin ölümüne sebebiyet veren Suriye'deki iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli komşu ülkelere sığınmış ya da kendi ülkesinde mülteci durumuna düşmüştü.

DW/Reuters/dpa,AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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