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Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff: Irkçı katilleri, masum insanların içinde aradık

DÜNYA HABERLERİ  | 24.11.2019 12:11 | Son Güncelleme

Almanya'nın 10’uncu Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Almanya'nın Brühl kentinde Brühl Türk Kültür Ocağı'nda konferans verdi.

Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff: Irkçı katilleri, masum insanların içinde aradık

İskender GÜNGÖR/BRÜHL, (DHA)- Almanya'nın 10’uncu Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Almanya'nın Brühl kentinde Brühl Türk Kültür Ocağı'nda konferans verdi. ‘Farklı bir toplumda sosyal uyum’ temalı konferansta, yabancı düşmanlığından camilere, NSU cinayetlerinden uyuma ve göçmen sorunlarına kadar çeşitli mesajlar verdi.

Almanya'nın 10'uncu Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Brühl Türk Kültür Ocağı'nda verdiği konfersanta, Almanya’nın 2014’de başta Mesut Özil olmak üzere, göçmen kökenli futbolcularla dünya şampiyonu olduklarını ifade etti. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, ötekileştirme, nefret ve düşmanlığın sıradanlaşmasına dair emareleri görmenin kendisini üzdüğünü sözlerine ekleyen Wullf, "Almanya'da 8'i Türk, 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) Neo-Nazi silahlı örgütünün, ırkçı katillerini masum insanların içinde aradık" diyerek özeleştiride bulundu.
Wullf, 'Almanya Kendini Yok Ediyor' adlı kitabın yazarı eski politikacı Thilo Sarrazin ve onun zihniyetindeki yabancı düşmanı akımları eleştirdi. Almanya'da yabancı düşmanlığının göçmenlerin bulunmadığı yerlerde çok, onların yaşadığı bölgelerde ise az olduğunu vurgulayan Wulff, bu durumun da önyargılı olmayanların bir arada kardeşçe yaşayabildiğini gösteren en güzel örnek olduğunu söyledi. Çeşitlilik ve farklılıklar içinde toplumsal birlikteliğin gelecek yıllar için en önemli konulardan biri olduğunun altını çizen Wulff, "Birbirimize karşı değil, birbirimizle beraberce konuların temellerine inmeliyiz" dedi.

Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff: Irkçı katilleri, masum insanların içinde aradık

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