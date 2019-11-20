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Almanya eski Cumhurbaşkanı'nın oğlu öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 10:13 | Son Güncelleme

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanlarından Richard von Weizsäcker'in oğlu Berlin'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Almanya eski Cumhurbaşkanı'nın oğlu öldürüldü

Saldırıda bir kişi de ağır yaralandı.Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Richard von Weizsäcker'in oğlu Fritz von Weizsäcker, Berlin'de görev yaptığı hastanede uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

59 yaşındaki Fritz von Weizsäcker'in dahiliye bölümü başhekimi olarak görev yaptığı Schlosspark Hastanesi'nde kamuya açık bir seminer verdiği sırada bir adam tarafından bıçaklandığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Seminere yaklaşık 20 kişinin katıldığı ve dinleyiciler arasında tesadüfen bir polis memurunun da bulunduğu belirtiliyor. Saldırganı durdurmaya çalışan memur da bu sırada ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Polis memurunun saldırı gerçekleştiği sırada görevde olmadığı öğrenildi.

1984-1994 yılları arasında Almanya'nın altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yapan Richard von Weizsäcker 2015 yılında vefat etmişti. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi onun cumhurbaşkanlığı sırasında gerçekleştiği için Von Weizsäcker "Birleşmenin Cumhurbaşkanı" olarak da anılıyordu.

Schlosspark Hastanesi'nin sık sık kamuya açık etkinlikler düzenlediği bildirildi. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada yetkililer hastane çalışanlarının ve cinayet sırasında orada bulunanların ifadelerine başvuruyor.

Fritz von Weizsäcker tıp alanındaki kariyeri boyunca 2005 yılında Berlin Schlosspark Hastanesi'ndeki görevi öncesinde Freiburg, Boston ve Zürih'te görev yaptı. Richard von Weizsäcker'in dört çocuğundan biriydi.


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