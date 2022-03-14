Almanya F-35 savaş uçağı almaya karar verdi

F-35'lerin eskimiş Tornado uçaklarının yerini alması planlanıyor. Almanya'da hükümet, hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında eskimiş Tornado uçaklarının yerine Lockheed Martin F-35 savaş uçağı satın almaya karar verdi.

Alman haber ajansı dpa konuyla ilgili haberini Berlin'deki hükümet çevrelerinden aldığı bilgilere dayandırdı. Haberde satın alınması planlanan F-35 adedi 35 olarak ifade edildi. Hükümetin, elektronik savaş kapsamında düşman hava savunma mevzilerinin rahatsız edilmesi, baskılanması ve muharebe için de 15 adet Airbus üretimi Eurofighter alma niyetinde olduğu kaydedildi. Ancak Airbus'un bu uçakları gelecek yıllarda teknik olarak teçhizatlandırması gerektiğine de dikkat çekildi.

Alman hava kuvvetlerinde eskimiş uçaklar önemli bir sorun olarak görülüyor. Ordu envanterinde yaklaşık 85 adet Tornado bulunuyor. 143 Eurofighter uçağından ise 33'ü ilk sevkiyattaki eski uçaklardan oluşuyor.

Üç yıl önce Alman ordusunun hava kuvvetlerinin modernizasyonu için Boeing üretimi F-18'ler ve Avrupa yapımı Eurofighterlarda karar kıldığı ve F-35 seçeneğini tamamen devre dışı bıraktığı kamuoyuna yansımıştı.

Başbakan Olaf Scholz ile Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Ocak ayında yaptığı bir görüşme sonrasında ise F-35'lerin incelenmesi talimatı verildi. F-35'lerin nükleer silah taşıma kapasitesi bulunduğu ve elektronik savaş için de sınırlı olarak teçhizatlandırılmış olduğu belirtiliyor.

Alman hükümetinin hava kuvvetlerinin modernizasyonunda F-35'lerde karar kılması, Almanya ve Fransa'nın İspanya'nın üzerinde çalıştığı Geleceğin Hava Muharebe Sistemi (FCAS) çerçevesinde yeni bir savaş uçağı projesinin akıbeti konusunda soru işaretleri yaratıyor. dpa'nın haberine göre Federal Hükümet ise Avrupalı başka NATO müttefiklerinin de F-35 kullandığı ve bu bakımdan bir "sinerji efekti" yaratmanın mümkün olduğu fikrini taşıyor.

Resmi olarak hiçbir zaman doğrulanmasa da Almanya'nın Büchel kentinde ABD'ye ait 20 adet B61 tipi nükleer bomba bulunduğu tahmin ediliyor. Bu silahların şimdiye kadar Alman Tornado savaş uçaklarınca taşınması mümkündü. Tornadoların yerini alacak uçakların da aynı kapasitede olması isteniyordu.

dpa / EC, BÖ

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