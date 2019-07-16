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"Almanya FETÖ mensupları için güvenli bir liman haline geldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:18 | Son Güncelleme

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes: - "Tüm girişimlerimize ve çağrılarımıza rağmen Almanya'nın suçlu ve kaçak FETÖ mensupları için güvenli bir liman haline gelmesi, Almanya'nın bu kişilere kolaylık göstermesi ve koruması hiçbir şekilde dostluk ve müttefiklikle bağdaşmamaktadır" - "Bir terör ve suç örgütü olan FETÖ ile bu mücadelemizde Almanya'nın yanımızda durmasını bekliyor ve talep ediyoruz" - Berlin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz" konulu panel düzenlendi

KÖLN (AA) - Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Ankara'nın tüm girişimlerine rağmen Almanya'nın suçlu ve kaçak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları için güvenli bir liman haline geldiğini belirterek, Alman yetkilileri terör örgütüne karşı uyardı.

Almanya'nın Köln kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu ile Türk sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa yaptığı programda, Anadolu Ajansı muhabirlerinin FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergiye yer verildi.

Başkonsolosluk yerleşkesinde yapılan ve şehitler için saygı duruşuyla başlayan programda, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

- "Kabul edilemez"

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, etkinlik öncesi düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın suçlu ve kaçak FETÖ mensupları için güvenli bir liman haline gelmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Erciyes, FETÖ'nün yurt dışı örgütlenmesiyle mücadelenin Türkiye'nin dış politikasının ve Almanya ile ilişkilerinin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etti.

FETÖ ile mücadelede yurt içinde sağlanan başarılar sonucunda Türkiye'deki ana omurgasını kaybeden örgütün yurt dışı yapılanmasıyla ayakta durmaya çalıştığını belirten Erciyes, "Bir terör ve suç örgütü olan FETÖ ile bu mücadelemizde Almanya'nın yanımızda durmasını bekliyor ve bunu talep ediyoruz." dedi.

- "Müttefiklikle bağdaşmamaktadır"

FETÖ'nün Almanya'da eğitim, kültür, bilim, diyalog kisvesi altında faaliyet gösterdiğine işaret eden Erciyes, FETÖ yapılarının Anayasayı Koruma Teşkilatları tarafından takip altında tutulması ve bunlara karşı önlemler alınmasının Almanya'nın çıkarına olacağını bildirdi.

Başkonsolos Erciyes, "Tüm girişimlerimize ve çağrılarımıza rağmen Almanya'nın suçlu ve kaçak FETÖ mensupları için güvenli bir liman haline gelmesi, Almanya’nın bu kişilere kolaylık göstermesi ve koruması hiçbir şekilde dostluk ve müttefiklikle bağdaşmamaktadır. Alman dostlarımızın gerçekleri görerek tutumlarını bir an önce değiştirimlerini diliyor ve bekliyoruz." dedi.

- Berlin'de panel

AK Parti'nin Berlin Temsilciliği de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz'' konulu panel düzenledi.

AK Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka'nın moderatörlüğünü yaptığı panelde, SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, 15 Temmuz gazilerinden Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli Mehmet Anıl Acar ve üniversite öğrencisi Mustafa Karateke konuştu.

Nebi Miş, 2007 yılındaki e-muhtıraya kadar Türkiye'de darbelerin başarılı olduğunu, geçmişte bir kısım siyasiler ve gazetecilerin darbeleri desteklediğini ifade etti.

Acar da psikolojik olarak böyle bir olaya hiç kimsenin hazır olamayacağını belirterek, ''Emniyet Müdürlüğüne ateş etmeye başladılar. Silahlar o kadar güçlüydüki mermiler binaya geldiği zaman bina bile sallanıyordu. Bunun şokundan kurtulmak çok zordu. Onların ateşiyle birlikte elimizdeki silahlarla karşılık verdik.'' dedi.

Üniversite öğrencisi Mustafa Karateke ise darbe girişiminin Almanya'daki yansımalarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Almanya Berlin darbe girişimi FETÖ Köln

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