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Almanya Filistinlilere yardımlarını arttırıyor

31.08.2018 16:02 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na daha fazla kaynak sağlanacağını duyurdu.

Maas, Avrupa Birliği'ne de ek yardımda bulunması için çağrıda bulundu.Almanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımı azalttığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yaptığı bağışları önemli oranda arttırma kararı aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta arttırılan yardımların Trump yönetiminin 217 milyon dolarlık kesintisini kapatmaya yetmeyeceği ve AB'nin de ek yardımda bulunması gerektiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Maas'ın aktardığına göre Almanya bu yıl UNRWA'ya 81 milyon Euro ödedi. Maas, bu miktarın ne kadar arttırılacağına dair bilgiyi ise paylaşmadı.

Maas mektubunda UNRWA'nın bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayarak istikrara da katkıda bulunduğunu belirtti. Alman bakan, örgütün çalışamaz duruma düşmesinin "kontrol edilmesi mümkün olmayan zincirleme etkilere neden" olabileceğini de sözlerine ekledi.

Trump Filistinlilere yardımı kesiyor

ABD Başkanı Trump, İsrail ile barış sürecinin tıkanmasından sorumlu oldukları gerekçesiyle Filistinlilere yapılan yardımları dondurmuştu. 1949'da kurulan UNRWA, Filistin özerk bölgeleriyle Suriye, Ürdün ve Lübnan'da yaşayan beş milyon kişiye yardım ediyor. Ajansın ağırlıklı çalışmaları arasında Gazze Şeridi'nin gıda maddesi ihtiyacının karşılanması yer alıyor. İnsan hakları örgütleri elektrik kesintileri, içme suyunun kirlenmesi ve işsizlik yüzünden Gazze Şeridi'nde yaşayan iki milyon Filistinlinin son derece zor hayat şartlarıyla boğuştuğunu bildiriyor.

Washington Post gazetesinde Perşembe günü çıkan bir habere göre Başkan Trump, yardım ajansına yapılan yardımları tamamen bitirme ve daha az Filistinliye iltica hakkı tanıma kararı aldı. ABD UNRWA'nın 1 milyar 100 milyon dolarlık bütçesinin yüzde 30'unu karşılamaktaydı. Yakın zamanda açıklama yapan ABD'nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley de Filistinlilerden ABD karşıtlığından vazgeçmelerini istedi.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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