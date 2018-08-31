Almanya Filistinlilere yardımlarını arttırıyor

Maas, Avrupa Birliği'ne de ek yardımda bulunması için çağrıda bulundu.Almanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımı azalttığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yaptığı bağışları önemli oranda arttırma kararı aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta arttırılan yardımların Trump yönetiminin 217 milyon dolarlık kesintisini kapatmaya yetmeyeceği ve AB'nin de ek yardımda bulunması gerektiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Maas'ın aktardığına göre Almanya bu yıl UNRWA'ya 81 milyon Euro ödedi. Maas, bu miktarın ne kadar arttırılacağına dair bilgiyi ise paylaşmadı.

Maas mektubunda UNRWA'nın bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayarak istikrara da katkıda bulunduğunu belirtti. Alman bakan, örgütün çalışamaz duruma düşmesinin "kontrol edilmesi mümkün olmayan zincirleme etkilere neden" olabileceğini de sözlerine ekledi.

Trump Filistinlilere yardımı kesiyor