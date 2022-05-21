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Almanya fırtınaya teslim oldu! Ölü ve yaralılar var

21.05.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 40 kişinin yaralandığı ve Renanya-Palatina eyaletinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya fırtınaya teslim oldu! Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Kuzey Ren Vesyfalya (KRV) eyaletinde fırtına ve hortum nedeniyle yaklaşık 40 kişi yaralandı, Renanya-Palatina eyaletinde 1 kişi su basan evinin bodrum katında elektrik çarpması sonucu öldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, özellikle Paderborn kentinde şiddetli fırtına nedeniyle büyük hasar oluştu.

40 KİŞİ YARALANDI

Fırtına ve dolu yağışı nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, bazılarının camları kırıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazıları ağır olmak üzere çeşitli şekillerde yaklaşık 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

Polis, Wittgert'te 38 yaşındaki kişinin aşırı yağışlar nedeniyle su basan evinin bodrum katında, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Oluşan yıkım sonrası hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. (AA)

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Almanya
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