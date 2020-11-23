Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'den Ortak Libya Açıklaması

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya krizini çözmek üzere Berlin Konferansı sonuçlarına dayanarak oluşturulan, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun, 7-15 Kasım tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen ilk turunun sonuçlarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Dört ülke, Libya'ya dışarıdan müdahale etmek isteyen ülkelere de "Libya Siyasi Diyalog Forumu'nu ve Berlin sürecinin diğer yollarını engelleyenlere karşı önlemler almaya hazırız" mesajı verdi.

Elysee Sarayı'ndan ortak imza ile yapılan açıklamada, Forum'da Libya halkının temsilcilerinin, 24 Aralık 2021'deki ulusal seçimlere giden yol haritası üzerinde anlaştıkları belirtilerek "Bu, Libya'nın egemenliğini ve kurumlarının demokratik meşruiyetini yeniden tesis etmek için önemli bir adımdır" denildi. Bu siyasi çabaların, 23 Ekim'de Cenevre'de imzalanan kapsamlı ateşkes anlaşmasına ve Libya Karma Askeri Komisyonu bünyesinde ilerlemeye (5 + 5) dayandığı vurgulandı.

Açıklamada 4 ülke, Libya'da taraflara "ateşkes anlaşmasının tam anlamıyla uygulanması" çağrısını da yineleyerek bu bağlamda, Libyalı tarafların Libya'nın Gadames, Sirte ve Brega kasabalarındaki toplantılarında gösterdikleri çabaları da takdir ettikleri belirtildi.