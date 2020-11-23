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Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'den Ortak Libya Açıklaması

23.11.2020 14:57 | Son Güncelleme:
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Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'den Ortak Libya Açıklaması

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya krizini çözmek üzere Berlin Konferansı sonuçlarına dayanarak oluşturulan, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun, 7-15 Kasım tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen ilk turunun sonuçlarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya krizini çözmek üzere Berlin Konferansı sonuçlarına dayanarak oluşturulan, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun, 7-15 Kasım tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen ilk turunun sonuçlarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Dört ülke, Libya'ya dışarıdan müdahale etmek isteyen ülkelere de "Libya Siyasi Diyalog Forumu'nu ve Berlin sürecinin diğer yollarını engelleyenlere karşı önlemler almaya hazırız" mesajı verdi.

Elysee Sarayı'ndan ortak imza ile yapılan açıklamada, Forum'da Libya halkının temsilcilerinin, 24 Aralık 2021'deki ulusal seçimlere giden yol haritası üzerinde anlaştıkları belirtilerek "Bu, Libya'nın egemenliğini ve kurumlarının demokratik meşruiyetini yeniden tesis etmek için önemli bir adımdır" denildi. Bu siyasi çabaların, 23 Ekim'de Cenevre'de imzalanan kapsamlı ateşkes anlaşmasına ve Libya Karma Askeri Komisyonu bünyesinde ilerlemeye (5 + 5) dayandığı vurgulandı.

Açıklamada 4 ülke, Libya'da taraflara "ateşkes anlaşmasının tam anlamıyla uygulanması" çağrısını da yineleyerek bu bağlamda, Libyalı tarafların Libya'nın Gadames, Sirte ve Brega kasabalarındaki toplantılarında gösterdikleri çabaları da takdir ettikleri belirtildi.

Libya petrollerinin üretimi konusuna da değinilen açıklamada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, petrol üretiminin yaygın bir şekilde yeniden başlamasını ve rafineri güvenlik hükümlerinin reformuna ilişkin, Libya'daki tartışmalardan da memnuniyet duyduklarını kaydetti. Bu düzenlemelerin kesinlikle Libyalıların elinde kalması gerektiği vurgulanan açıklamada, "BM Libya Destek Misyonu UN-SMIL'in desteğiyle Libya'da tarafları, Libya halkının yararına petrol gelirlerinin adil ve şeffaf bir şekilde kullanılması için bir mekanizma üzerinde anlaşmaya davet ediyoruz" ifadesine yer verildi:

Açıklamada ayrıca "Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun, 23 Kasım'da sanal yöntemle başlayacak bir sonraki oturumunu dört gözle bekliyoruz. Forumun, Tunus'ta varılan uzlaşmaya dayanarak, yapısı reforme edilmiş yeni bir Başkanlık Konseyi oluşturma ve geçiş sürecini yönetecek ayrı bir Başbakan belirlemek amacıyla, yeni bir birlik yönetimi çerçevesi çizmeye yönelik genel hedefini, tümüyle paylaşıyor ve destekliyoruz. Bu sonuca ulaşmak, Libyalıların ülkenin siyasi geleceğine sahip çıktığı ve birlik içinde olduğu yönünde güçlü bir işaret olacaktır" denildi.

Dört ülke, BM Genel Sekreteri yeni Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ı, etkin çalışmalarından dolayı tebrik ederek, UNSMIL önderliğindeki sürece tam destek verdiklerinin altını çizdi. Ulusal ve uluslararası tüm tarafların "BM'yi zayıflatma riski taşıyan herhangi bir paralel ve koordinasyonsuz girişimden kaçınmaya" çağırıldığı açıklama, şu ifadelerle son buldu:

"Libya Siyasi Diyalog Forumu'nu ve Berlin sürecinin diğer yollarını engelleyenlerin yanı sıra, ülke çapında devlet fonlarını yağmalamaya veya insan hakları ihlalleri gerçekleştirmeye devam edenlere karşı önlemler almaya hazırız. Bugün her zamankinden daha fazla, krizi ve terörizmi çözmek için statükoyu, herhangi bir askeri veya şiddet seçeneğini reddeden Libyalıların yanındayız. Tüm yabancı müdahalelere muhalefetlerini paylaşıyor, barışçıl ve vatansever diyalog içinde bir araya gelme isteklerini destekliyoruz."

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