Almanya-Fransa ortak meclisi toplandı

Her iki ülkenin parlamentolarından 50'şer kişinin katılımıyla oluşan meclisin açılışı Paris'te yapıldı.Almanya ile Fransa arasında iki yılda bir toplanmak üzere kurulan ortak meclis ilk oturumunu Pazartesi günü Paris'te gerçekleştirdi.

Almanya Federal Meclisi ve Fransa Ulusal Meclisi'nden 50'şer milletvekilinin katılımıyla oluşturulan ortak meclis ilk etapta, kurulmasına önayak olan anlaşmaların uygulanmasını denetleyecek.

Söz konusu dostluk anlaşmalarının ilki 1963 yılında Elysee Sarayı'nda imzalanmış, bu yıl da Almanya'nın Belçika sınırındaki Aachen kentinde Angela Merkel ve Emmanuel Macron'un imzalarıyla yenilenmişti.

İşbirliğini arttıracak

Pazartesi günkü oturumda konuşan Alman Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Schäuble ortak meclisin olası faydalarına dikkat çekti. Başkan yeni organın, savunma politikaları ve anlaşmalar çerçevesinde kurulması öngörülen Fransa-Almanya ekonomik bölgesi gibi konularda iki ülkenin parlamentolarını daha fazla işbirliği yapmaya cesaretlendireceğini belirtti.