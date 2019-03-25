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Almanya-Fransa ortak meclisi toplandı

25.03.2019 23:01 | Son Güncelleme

Almanya ile Fransa'nın ortak olarak kurduğu meclis ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Her iki ülkenin parlamentolarından 50'şer kişinin katılımıyla oluşan meclisin açılışı Paris'te yapıldı.Almanya ile Fransa arasında iki yılda bir toplanmak üzere kurulan ortak meclis ilk oturumunu Pazartesi günü Paris'te gerçekleştirdi.

Almanya Federal Meclisi ve Fransa Ulusal Meclisi'nden 50'şer milletvekilinin katılımıyla oluşturulan ortak meclis ilk etapta, kurulmasına önayak olan anlaşmaların uygulanmasını denetleyecek.

Söz konusu dostluk anlaşmalarının ilki 1963 yılında Elysee Sarayı'nda imzalanmış, bu yıl da Almanya'nın Belçika sınırındaki Aachen kentinde Angela Merkel ve Emmanuel Macron'un imzalarıyla yenilenmişti.

İşbirliğini arttıracak

Pazartesi günkü oturumda konuşan Alman Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Schäuble ortak meclisin olası faydalarına dikkat çekti. Başkan yeni organın, savunma politikaları ve anlaşmalar çerçevesinde kurulması öngörülen Fransa-Almanya ekonomik bölgesi gibi konularda iki ülkenin parlamentolarını daha fazla işbirliği yapmaya cesaretlendireceğini belirtti.

Ancak Schäuble ulusal parlamentoların rollerinin değişmediğine dikkat çekerek "Şüphecilere bu yeni meclisin iki ülkenin egemenliğine dokunmayacağını söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Richard Ferrand da bir açıklama yaparak ortak meclisin somut meseleler ve ortak kaygılar üzerinde bir an önce çalışmaya başlaması gerektiğini kaydetti.

Ferrand, örnek olarak iki ülke arasındaki sınırda yaşayanların günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm bulacak politikaların üretilmesini umduğunu belirtti.

Ocak ayında yenilenmişti

Almanya ve Fransa arasındaki dostluk anlaşması bu yıl 22 Ocak'ta yenilenmişti. İmza töreninden sonra konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, anlaşmanın artan popülizm ve milliyetçiliğe verilmiş ortak cevapları olduğunu söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron anlaşmanın Avrupa'nın bütünleşme sürecine ivme kazandıracağını vurgulamıştı.

1963 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle ve Almanya Başbakanı Konrad Adenauer'in imzaladıkları Elysee Antlaşması'nı tamamlayıcı nitelikteki 28 maddeli yeni dostluk anlaşması ekonomi, savunma ve Avrupa politikalarındaki ikili işbirliğinin artırılmasını öngörüyor.

Bürokratik engellerden arındırılmış "Fransız-Alman ortak ekonomik bölgesi" oluşturulması, silah ihracatında ortak kuralların belirlenmesi, halklar arasındaki ilişki ve ortak inisiyatiflerle şehir kardeşliğinin teşviki için bir fon kurulması konuları da anlaşmada yer alıyor.

DW,dpa/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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