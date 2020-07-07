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Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır’dan İsrail’e ilhak uyarısı

07.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır ortak bir açıklama ile İsrail’i ilhak planları konusunda uyararak bunun “uluslararası hukukun ihlali” olacağı ve ilhakı tanımayacakları mesajı verdi.

Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır’dan İsrail’e ilhak uyarısı

Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır’ın dışişleri bakanları Filistinlilere ait Batı Şeria’da bazı bölgelerin ilhak edilmesi planları konusunda İsrail’i uyardı.

Dört ülkenin dışişleri bakanları bugün video konferans aracılığıyla gerçekleşen görüşmenin ardından ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “1967 yılında işgal edilen Filistin bölgelerinin her türlü ilhakının uluslararası hukuku ihlal edeceği ve barış sürecinin temeline zarar vereceği kanaatindeyiz” ifadesi kullanıldı.

"Tanımayacağız"

Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır’ın ortak açıklamasında “1967 sınırları üzerinde her iki tarafın da kabul etmediği değişikliklerin kesinlikle tanınmayacağı” vurgulandı. Ayrıca böyle bir adımın “bölgedeki güvenlik ve istikrar açısından ciddi etkileri olacağı” belirtilerek, “kapsamlı ve adil bir barış sağlama çabalarının önünde büyük bir engel” oluşturacağı konusunda aynı görüşün paylaşıldığı ifade edildi.

Böyle bir adımın “İsrail ile ilişkilerde de etkileri” olacağı belirtilerek, “Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözüme” destek verildiğinin altı çizildi.

Dört ülkenin bakanları görüşmede, İsrail ve Filistin tarafları arasında “yapıcı yeni bir başlangıcın” nasıl sağlanması gerektiğini ele aldıklarını belirterek “Müzakereler için yeni bir yolun açılmasında desteğe” hazır olduklarını ifade etti.

İsrail’in ilhak planları

İsrail ilhak planlarını, ABD Başkanı Donald Trump’ın hazırladığı Ortadoğu barış planına dayandırıyor. Trump’ın Ortadoğu planı çerçevesinde İsrail’in işgal altında bulundurduğu ve uluslararası hukuk uyarınca Filistinlilere ait olan Batı Şeria’nın yüzde 30’luk bölümünü ilhak etmesi öngörülüyor. Ürdün sınırında stratejik öneme sahip Ürdün Vadisi’nin büyük bölümü ile İsrail’in koruması altında on yıllardır Batı Şeria’da kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin de İsrail topraklarına katılması planlanıyor.

Planı reddeden Filistinliler, İsrail'in 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda işgal ettiği Batı Şeria’yı kuracakları devletin toprağı, Doğu Kudüs’ü de başkent olarak görüyor.

DW/JD,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

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