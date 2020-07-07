Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır’dan İsrail’e ilhak uyarısı

Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır’ın dışişleri bakanları Filistinlilere ait Batı Şeria’da bazı bölgelerin ilhak edilmesi planları konusunda İsrail’i uyardı.

Dört ülkenin dışişleri bakanları bugün video konferans aracılığıyla gerçekleşen görüşmenin ardından ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “1967 yılında işgal edilen Filistin bölgelerinin her türlü ilhakının uluslararası hukuku ihlal edeceği ve barış sürecinin temeline zarar vereceği kanaatindeyiz” ifadesi kullanıldı.

"Tanımayacağız"

Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır’ın ortak açıklamasında “1967 sınırları üzerinde her iki tarafın da kabul etmediği değişikliklerin kesinlikle tanınmayacağı” vurgulandı. Ayrıca böyle bir adımın “bölgedeki güvenlik ve istikrar açısından ciddi etkileri olacağı” belirtilerek, “kapsamlı ve adil bir barış sağlama çabalarının önünde büyük bir engel” oluşturacağı konusunda aynı görüşün paylaşıldığı ifade edildi.

Böyle bir adımın “İsrail ile ilişkilerde de etkileri” olacağı belirtilerek, “Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözüme” destek verildiğinin altı çizildi.