Almanya, Fransa ve İngiltere saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo açıklama için teşekkür ederken, İran Dışişleri Bakanı Zarif tepki gösterdi.ABD'nin ardından Almanya, Fransa ve İngiltere de, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yaklaşık on gün önce düzenlenen saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İran’ın saldırının sorumluluğunu taşıdığı bizim için açık" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, petrol tesislerine yapılan saldırıların, Suudi Arabistan'ı hedef almış olmasına rağmen bu saldırıların bütün devletleri etkilediği "Ciddi bir gerginlik riskini arttırdığı" vurgulandı. Basra Körfezi'nde diplomatik çözüm talep eden üç lider, bu saldırıların bölgede tansiyonun düşürülmesinin gerekliliğini de bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi.

Suudi Arabistan'da devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisine 14 Eylül Cumartesi günü silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husi milisleri üstlenmesine rağmen, ABD ve Suudi Arabistan saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu. İran ise bu iddiaları reddiyor.