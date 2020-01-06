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  4. Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak açıklama

Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 02:58 | Son Güncelleme

Almanya, Fransa ve İngiltere, Irak'ta koalisyon güçlerine karşı yapılan saldırıları ortak bir açıklamayla kınadı.

Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson imzalı yazılı açıklamada, Irak'taki saldırılar kınanarak, özellikle İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran'ın bölgede oynadıkları olumsuz rolden endişe edildiği vurgulandı.

Açıklamada, ''Gerilimin azaltılması şu an en önemlisi. Bölgedeki tüm aktörlere sorumluluk bilincinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Irak'taki artan şiddet bir an önce durdurulmalı. Özellikle İran'ı şiddet içeren eylemlerden veya onları desteklemekten kaçınmaya çağırıyoruz. İran'ı Nükleer Anlaşmaya (JCPoA) uygun olmayan her türlü tedbiri geri çekmeye çağırıyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın güvenliği ve egemenliğine verilen desteğin bir kez daha teyit edildiği açıklamada, yeni bir krizin Irak'ın istikrarı için uzun yıllar verilen çabaların heba edilmesi ihtimaline işaret edildi.

DEAŞ'a karşı mücadeleye devam etme taahhüdünün bir kez daha vurgulandığı açıklamada, ''Bu yüksek bir önceliğimiz olmaya devam ediyor. Bu bağlamda koalisyonun korunması yüksek öneme sahiptir. O nedenle Irak yetkililerini koalisyona gerekli desteği sağlamaya devam etmeye çağırıyoruz.'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bölgedeki gerilimin azaltılması ve istikrarın sağlanması konusundaki kararlılığın sürdürüleceği belirtildi.

İRANLI KOMUTANIN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), cuma günü İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra İranlı subayların da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu. (AA)

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Almanya Fransa ingiltere ortak açıklama

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