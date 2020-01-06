Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak itidal çağrısı

Ülkeler İran'ı herhangi bir şiddet eyleminden kaçınmaya ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadaki sınırlamalara uymaya çağırdı.ABD'nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla Irak'ta öldürmesinin ardından tırmanan gerginlik nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortaki bir açıklama yayınladı.

Üç lider ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinin ardından bölgede artan gerilim nedeniyle "tansiyonun acilen düşürülmesi" gerektiğini belirtti.

Açıklamada "Bütün tarafları itidalli olmaya ve sorumluluk almaya çağırıyoruz. Irak'taki mevcut şiddet sarmalı durdurulmalı" denildi.

Açıklamada üç ülke ayrıca tüm taraflarla görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını belirtti.

Nükleer anlaşmaya uy çağrısı

Liderler İran'ı herhangi bir şiddet eyleminden kaçınmaya ve 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadaki sınırlamalara riayet etmeye çağırdı.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada üç ülkenin İran nükleer anlaşmasıyla ilgili bugün görüşme yapacağı bildirildi.