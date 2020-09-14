Almanya: Fransa ve İsveç Navalni’nin zehirlendiğini doğruladı

Almanya Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin Noviçok grubundan bir sinir gazı ile zehirlendiğini tespit ettikten sonra konuyu Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) taşımıştı.

Berlin'de federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada Navalni'nin zehirlenmesini "Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ciddi bir ihlali" olarak değerlendirdi.

Seibert Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü konu ile ilgili soruşturmaya destek verirken, Fransa ve İsveç'teki laboratuvarlarının Navalni'nin Sovyet yapımı Noviçok ile zehirlenmesine dair bulguları bağımsız olarak teyit ettiğini açıkladı.

Seibert böylece Navalni'nin zehirlenmesinde üç laboratuvarın bağımsız olarak Noviçok grubu sinir gazının tespit edildiğini doğruladığını aktardı.

Sözcü, Almanya’nın müttefiki Rusya'dan konu ile ilgili bir açıklama beklediğini tekrar etti.

Rusya'dan açıklama bekleniyor

20 Ağustos tarihinde Rusya'da bir uçak seyahati sırasında rahatsızlanan Navalni, olaydan iki gün sonra tedavi amacıyla Berlin'e getirilmişti.