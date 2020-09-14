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Almanya: Fransa ve İsveç Navalni’nin zehirlendiğini doğruladı

14.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

Almanya’da federal hükümet Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin Noviçok grubundan bir sinir gazı ile zehirlendiğine dair bulguların Fransa ve İsveç’teki laboratuvarlar tarafından da doğrulandığını açıkladı.

Almanya Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin Noviçok grubundan bir sinir gazı ile zehirlendiğini tespit ettikten sonra konuyu Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) taşımıştı.

Berlin'de federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada Navalni'nin zehirlenmesini "Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ciddi bir ihlali" olarak değerlendirdi.

Seibert Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü konu ile ilgili soruşturmaya destek verirken, Fransa ve İsveç'teki laboratuvarlarının Navalni'nin Sovyet yapımı Noviçok ile zehirlenmesine dair bulguları bağımsız olarak teyit ettiğini açıkladı.

Seibert böylece Navalni'nin zehirlenmesinde üç laboratuvarın bağımsız olarak Noviçok grubu sinir gazının tespit edildiğini doğruladığını aktardı.

Sözcü, Almanya’nın müttefiki Rusya'dan konu ile ilgili bir açıklama beklediğini tekrar etti.

Rusya'dan açıklama bekleniyor

20 Ağustos tarihinde Rusya'da bir uçak seyahati sırasında rahatsızlanan Navalni, olaydan iki gün sonra tedavi amacıyla Berlin'e getirilmişti.

Alman hükümeti 2 Eylül'de özel bir Alman askeri laboratuvarında yapılan testlerde, Berlin'deki Charite hastanesinde tedavi gören Navalni'de eski Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok bulunduğunu açıklamıştı. Navalni'nin geçen hafta suni komadan çıkarıldığı bildirilmişti.

Omsk'ta ilk müdehalenin yapıldığı hastane tarafından Navalni'nin durumunun zehirlenme olmadığı, metabolizmasından kaynaklanan bir problem olduğu açıklanmıştı.

Rus yetkililer konu ile ilgili bir soruşturma yaptığı ama Navalni’nin zehirlendiğine dair güçlü kanıt bulunmadığı için dava açmaya gerek görmediği belirtildi.

Navalni'nin zehirlendiği yönündeki iddiaları daha önce reddeden Moskova ise Alman hükümetinin açıklamasının ardından bu konuda görüşmeye hazır olduğu mesajı vermişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümeti Kremlin’in zehirlenme olayının arkasında bulunmasının tespit edilmesi durumunda yaptırım olasılığını değerlendiriyor.

Hükümet Sözcüsü Seibert Avrupalı ortaklarla atılacak adımların görüşüldüğünü belirtti.

DPA/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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