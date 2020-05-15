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Almanya, Fransa ve İtalya'dan Libya çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 08:18 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sürerken Libya'da geçen Nisan ayında çatışmaların şiddetlenmesi, endişeye yol açıyor.

Almanya, Fransa ve İtalya'dan Libya çağrısı

Almanya, Fransa ve İtalya ile birlikte, Libya'da son dönemde artan çatışmaları eleştirdi.Libya'da çatışmaların şiddetlenmesinden kaygı duyduğuna işaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Özellikle de Trablus kent merkezi ve havalimanına yönelik saldırıları ve sivil kurbanların artmış olmasını kınıyoruz" dedi. Maas, Fransız ve İtalyan mevkidaşları Jean-Yves Le Drian ve Luigi di Maio ile AB'nin Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Perşembe akşamı yaptığı görüşme sonrasında Libya'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maas,Libya'da çatışan tarafların ateşkes sağlamak yerine halen krizin askeri yollardan çözülebileceği yanılgısı içinde olduğunu belirtti. Alman bakan, geçen Ocak ayında Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nı hatırlatarak, krize yönelik diplomatik çabanın başladığını ve devam ettiğine dikkat çekti.

Konferansta belirlenen hedeflerin hâlâ geçerli olduğuna dikkat çeken Maas, bunların ateşkes, ülkedeki tüm kesimleri kapsayacak bir siyasi çözüm ve Libya'nın toprak bütünlüğünü korumak olduğunu kaydetti.

Silah ambargosu için İrini misyonu

Almanya Dışişleri Bakanı Maas aynı zamanda AB'nin Akdeniz'de başlattığı İrini misyonunu da hatırlattı. Bu misyonun, Libya'ya yönelik silah ambargosu kararının uygulanmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Berlin'deki konferansta, Libya'daki tarafları destekleyen tüm ülkeler silah ambargosuna uyacaklarını ve çatışan taraflara silah temin etmeyeceklerini taahhüt etmişlerdi. Ancak hâlâ ambargonun delindiği ve Libya'ya silah ulaştırılmaya devam edildiği belirtiliyor. Libya'daki iç savaşta General Halife Hafter'i destekleyen Fransa da Berlin Konferansı sonrası Türkiye'nin Libya'ya silah ulaştırdığını iddia etmişti.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana iç savaş sürüyor. 2014 yılından itibaren özellikle de doğu bölgelerini kontrol altında tutan General Halife Hafter, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşıyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hüküeti'ne destek verirken, Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'in yanında yer alıyor.

AFP,Reuters/GA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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