Almanya, Fransa ve İtalya'dan Libya çağrısı

Almanya, Fransa ve İtalya ile birlikte, Libya'da son dönemde artan çatışmaları eleştirdi.Libya'da çatışmaların şiddetlenmesinden kaygı duyduğuna işaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Özellikle de Trablus kent merkezi ve havalimanına yönelik saldırıları ve sivil kurbanların artmış olmasını kınıyoruz" dedi. Maas, Fransız ve İtalyan mevkidaşları Jean-Yves Le Drian ve Luigi di Maio ile AB'nin Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Perşembe akşamı yaptığı görüşme sonrasında Libya'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maas,Libya'da çatışan tarafların ateşkes sağlamak yerine halen krizin askeri yollardan çözülebileceği yanılgısı içinde olduğunu belirtti. Alman bakan, geçen Ocak ayında Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nı hatırlatarak, krize yönelik diplomatik çabanın başladığını ve devam ettiğine dikkat çekti.

Konferansta belirlenen hedeflerin hâlâ geçerli olduğuna dikkat çeken Maas, bunların ateşkes, ülkedeki tüm kesimleri kapsayacak bir siyasi çözüm ve Libya'nın toprak bütünlüğünü korumak olduğunu kaydetti.