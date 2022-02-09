Almanya, Fransa ve Polonya'dan Rusya'ya çağrı

Berlin'de bir araya gelen Scholz, Macron ve Duda "Ortak amacımız Avrupa'da bir savaşı engellemek" dedi.Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün akşam Fransa ve Polonya'nın cumhurbaşkanları Emmanuel Macron ve Andrey Duda'yı ağırladı. Ukrayna krizinin bir savaşa dönüşmesini engellemek için ortak hareket etme konusunda anlaşan liderler Rusya'ya karşı sert uyarılarda da bulundu. Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ağır bedelleri olacağı mesajını verdi.

Üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada Almanya, Fransa ve Polonya'dan oluşan Weimer Üçlüsü'nün üst düzeyde 11 yıl sonra ilk kez bir araya geldiğine dikkat çeken Scholz, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki varlığının "çok endişe verici" olduğunu vurguladı. "Ortak amacımız Avrupa'da bir savaşı engellemek" ifadelerini kullanan Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya ilerlemesinin siyasi, ekonomik ve aynı zamanda jeostratejik sonuçları olacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler konusunda Scholz ve Duda'yı bilgilendiren Macron da Rusya ile Avrupalıların ilkeleri ve sınırlarının dokunulmazlığını koruyacakları bir güvenlik diyaloğu kurulması gerektiğini ifade etti. Duda da NATO ve Avrupa Birliği'nin Berlin Duvarı'nın yıkıldığı 1989 yılından bu yana en zorlu durumunu yaşadığını söyledi. Duda, "Hepimiz kendimize bundan sonra neler olacağını soruyoruz" şeklinde konuştu.

Üç lider yaptıkları ortak açıklamada da Rusya'ya Avrupa kıtasının güvenliğine ilişkin ayakları yere basan sağlam bir diyaloğa başlama çağrısında bulundu.

Rusya güvenlik garantisi istiyor

Rusya, güvenlik garantisi olarak NATO'nun doğuya doğru genişleme planından vazgeçerek Ukrayna'yı ittifak üyesi olarak kabul etmemesini istiyor. Öte yandan Avrupa'da da Rusya politikasına ilişkin anlaşmazlıklar yaşanıyor. Polonya hükümeti, Almanya'yı Rusya'ya yeterince baskı yapmamakla suçluyor. Almanya'nın Ukrayna'ya talep ettiği silah satışını yapmaması da eleştirilere neden oluyor. Alman hükümeti ise buna gerekçe olarak kriz bölgelerine silah satışı yapmadıklarını gösteriyor.

"Durum gergin ama kontrol altında"

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bugün yaptığı bir açıklamada Avrupalıların krizi yatıştırma girişimlerinin katkı sağladığını söyledi. "Durum gergin, ama kontrol altında" diyen Kuleba, sözlerini "Avrupa toplumunun bu krize nasıl tepki vereceği, Avrupa'nın güvenliği ve her bir ülkenin geleceğini belirleyecek" şeklinde sürdürdü. Kiev'de İspanyol mevkidaşı José Manuel Albares'le görüşen Kuleba, Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulamasını istedi, ayrıca Moskova'nın uluslararası hukuku ve Minsk Anlaşması'nı ihlal ettiğini savundu.

Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de Ukrayna krizinde gerginliğin azaldığına ilişkin işaretler olduğunu söyledi. Macron'un iyi bir girişimde bulunduğunu ifade eden Borrell, bunun rahatlamada rol oynayan faktörlerden biri olduğunu belirtti.

Reuters,AFP/HS,HT

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