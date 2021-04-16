Almanya, Fransa ve Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı

Ukrayna ayrıca "nükleer silah" uyarısında bulundu.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son dönemde Moskova-Kiev hattında tırmanan gerilimi ele aldı.

Almanya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üç liderin de Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Kırım'da yaptığı askeri yığınağa dair ortak endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, video konferans aracılığıyla görüşen Almanya, Fransa ve Ukrayna liderlerinin bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için söz konusu askerlerin geri çekilmesini talep ettiği bildirildi.

Zelenskiy'den dörtlü zirve çağrısı

Reuters'ın aktardığı habere göre, Zelenskiy ayrıca Paris'te yaptığı açıklamada, gerginliğin sonlandırılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı dörtlü bir görüşme gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri, ABD Başkanı Joe Biden ile Putin arasındaki olası bir ikili görüşmenin de bazı konuların çözümünde yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.