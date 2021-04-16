HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya, Fransa ve Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı

Almanya, Fransa ve Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı

16.04.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçlü görüşme gerçekleştiren Almanya, Fransa ve Ukrayna liderleri, Rusya'yı son haftalarda Ukrayna sınırı ve Kırım'a gönderdiği askerleri geri çekmeye davet etti.

Almanya, Fransa ve Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı

Ukrayna ayrıca "nükleer silah" uyarısında bulundu.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son dönemde Moskova-Kiev hattında tırmanan gerilimi ele aldı.

Almanya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üç liderin de Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Kırım'da yaptığı askeri yığınağa dair ortak endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, video konferans aracılığıyla görüşen Almanya, Fransa ve Ukrayna liderlerinin bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için söz konusu askerlerin geri çekilmesini talep ettiği bildirildi.

Zelenskiy'den dörtlü zirve çağrısı

Reuters'ın aktardığı habere göre, Zelenskiy ayrıca Paris'te yaptığı açıklamada, gerginliğin sonlandırılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı dörtlü bir görüşme gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri, ABD Başkanı Joe Biden ile Putin arasındaki olası bir ikili görüşmenin de bazı konuların çözümünde yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna'dan nükleer silah uyarısı

Öte yandan Ukrayna, NATO'ya kabul edilmesi için yaptığı çağrılara kulak verilmediği takdirde nükleer silah edinme çabası içine girebileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik, Alman kamu radyosu Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, "Ya NATO gibi bir ittifakın bir parçası olur ve Avrupa'nın güçlenmesi için katkımızı yaparız ya da geriye tek bir seçeneğimiz kalır: Kendi başımıza silahlanmak" dedi.

Büyükelçi Melnik, Ukrayna'nın bu doğrultuda da yeniden nükleer silah sahibi bir ülke olmayı düşünebileceğini ifade etti. Melnik, "Güvenliğimizi başka nasıl garanti altına alabiliriz?" diye ekledi.

Bir dönem dünyanın en büyük üçüncü nükleer cephaneliğine sahip olan Ukrayna; ABD, Rusya ve İngiltere'den aldığı güvenlik güvencelerinin ardından 1994 yılında bu silahlardan arınmıştı.

DW,dpa,rtr/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
NATO'dan Rusya'ya çağrıNATO'dan Rusya'ya çağrı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişi olayıyla ilgili yeni gelişme

Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişi olayıyla ilgili yeni gelişme

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür çiçeği: "Ne tatlı bir sürpriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür çiçeği: "Ne tatlı bir sürpriz"

Ve Fatih Terim görevi bırakıyor! İşte yerine gelecek sürpriz isim...

Ve Fatih Terim görevi bırakıyor! İşte yerine gelecek sürpriz isim...

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.