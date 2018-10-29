Almanya gazeteci Adil Yiğit'i sınır dışı etmeyecek

Hamburg Yabancılar Dairesi sözcüsü tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, gazeteci Adil Yiğit'e "insani nedenlerle" yeni bir oturum izni verileceği belirtildi. Böylelikle Adil Yiğit Almanya'dan sınır dışı edilmeyecek.

Sözcü hukuki olarak Yiğit'e ancak oturum izninin farklı gerekçelerle verilmemesi durumunda, "insani nedenlerle" bir oturum izni verilebileceğini ifade etti. Bu yasal prosedür nedeniyle Yiğit hakkında sınır dışı kararı çıktığını belirten sözcü ancak bu kararın uygulanmayacağına dikkat çekti.

Adil Yiğit Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin ziyareti sırasında "Gazetecilere Özgürlük" yazılı tişört giyerek protesto etmişti. Bu eylemiyle Almanya'da gündem olan Yiğit'in geçtiğimiz günlerde oturum izinin uzatılmayacağı bildirilmişti.

Gazeteci Adil Yiğit, kendisine ulaşan sınır dışı edileceğine yönelik belgeyi, basınla paylaşmıştı. Gazeteci oturma izninin uzatılmama gerekçesinin, kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Berlin'deki basın toplantısında yaptığı protesto olabileceğini belirtmişti.