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Almanya gazeteci Adil Yiğit'i sınır dışı etmeyecek

29.10.2018 17:32 | Son Güncelleme

Erdoğan ile Merkel’in Berlin'deki basın toplantısında düzenlediği "Gazetecilere Özgürlük“ protestosuyla gündeme gelen ve Almanya’da oturum izni uzatılmayan gazeteci Adil Yiğit’in sınır dışı edilmeyeceği açıklandı.

Almanya gazeteci Adil Yiğit'i sınır dışı etmeyecek

Hamburg Yabancılar Dairesi sözcüsü tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, gazeteci Adil Yiğit'e "insani nedenlerle" yeni bir oturum izni verileceği belirtildi. Böylelikle Adil Yiğit Almanya'dan sınır dışı edilmeyecek.

Sözcü hukuki olarak Yiğit'e ancak oturum izninin farklı gerekçelerle verilmemesi durumunda, "insani nedenlerle" bir oturum izni verilebileceğini ifade etti. Bu yasal prosedür nedeniyle Yiğit hakkında sınır dışı kararı çıktığını belirten sözcü ancak bu kararın uygulanmayacağına dikkat çekti.

Adil Yiğit Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin ziyareti sırasında "Gazetecilere Özgürlük" yazılı tişört giyerek protesto etmişti. Bu eylemiyle Almanya'da gündem olan Yiğit'in geçtiğimiz günlerde oturum izinin uzatılmayacağı bildirilmişti.

Gazeteci Adil Yiğit, kendisine ulaşan sınır dışı edileceğine yönelik belgeyi, basınla paylaşmıştı. Gazeteci oturma izninin uzatılmama gerekçesinin, kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Berlin'deki basın toplantısında yaptığı protesto olabileceğini belirtmişti.

Hamburg Yabancılar Dairesi ise Yiğit'in oturum izninin uzatılmamasına gerekçe olarak, gazetecinin Alman vatandaşı çocuklarıyla birlikte yaşamıyor olmasını ve uzun yıllardır sosyal yardım parası alıyor olmasını göstermişti. Yiğit'in gazetecilik yaptığına yönelik belgelerin yeterli olmadığı belirtilirken, sınır dışı edilmeyeceği kararının da kendisine iletildiği belirtildi.

36 yıldır Almanya’da yaşayan Yiğit Hamburg merkezli Avrupa Postası adlı bir haber portalını yönetiyor. Yiğit'in önümüzdeki Ocak ayında Almanya'yı terk etmesi isteniyordu.

DW, dpa/GA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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