HABER

Almanya Glifosat içerikli tarım ilacını kullanmayı yasaklıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, yabani otları öldüren Glifosat içerikli tarım ilaçlarının kullanımının 2024 yılında yasaklanacağını açıkladı.Yabani otları öldüren Glifosat’ın böcekleri de öldürdüğünü belirten Çevre Bakanı Schulze, hayvanları ve böcekleri koruma programı kapsamında Glifosat’ın yasaklanması kararı alındığını açıkladı.

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, yabani otları öldüren Glifosat içerikli tarım ilaçlarının kullanımının 2024 yılında yasaklanacağını açıkladı.
Yabani otları öldüren Glifosat’ın böcekleri de öldürdüğünü belirten Çevre Bakanı Schulze, hayvanları ve böcekleri koruma programı kapsamında Glifosat’ın yasaklanması kararı alındığını açıkladı. Öncelikle Glifosat’ın ev ve hobi bahçeleri, parklar gibi halka açık alanlarda hasat öncesi uygulanacağı ve özellikle akarsu yakınlarında kuşların koruma altına alındıkları bölgelerde kullanılmasının yasaklanacağı bildirildi. Yasağın Almanya ile sınırlı kalmayıp AB ülkelerinde de Glifosat kullanımı hakkında benzer yasakların getirileceği belirtildi.
Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Glifosat’ın kanseri tetiklediğinin açıklanması üzerine dünya genelinde tartışmalar başlamıştı. Glifosat’ın en büyük üreticisi Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, Monsanto Roundup tarım ilacının içeriğindeki Glifosat maddesi nedeniyle kansere yakalanan kişilerin açtığı davayı kazanması sonucu milyonlarca dolarlık tazminat ödemişti.

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
El emeği ürünleri satarak 72 engelli vatandaşa sandalye hediye ettiEl emeği ürünleri satarak 72 engelli vatandaşa sandalye hediye etti
'Tutunacak dalım yok' diyerek inşaattan atlayan Aysun toprağa verildi'Tutunacak dalım yok' diyerek inşaattan atlayan Aysun toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.