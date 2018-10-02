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Almanya göç yasasına kavuşuyor

02.10.2018 09:51 | Son Güncelleme

Alman koalisyon partileri göç yasasının ana hatları üzerinde anlaştılar.

Almanya göç yasasına kavuşuyor

Nitelikli işgücü açığının kapatılması için çıkarılacak olan yasa önceliğin AB ülkeleri vatandaşlarına verilmesini öngörüyor.Alman koalisyon partilerinin liderleri dışardan vasıflı eleman alımının ana hatları üzerinde mutabakat sağladı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles göç yasasına Kanada'daki uygulamanın örnek alındığını açıkladı.

İltica işlemleriyle istihdam amacıyla yabancı işgücü getirilmesi arasında da uzlaşma sağlandı. Esas itibariyle iltica ile çalışma amaçlı göç arasındaki ayrımın muhafaza edilmesi, Alman toplumuyla uyum sağlayıp çalışan geçici mültecilerin ikamet statüsüyle ilgili olarak da yeni kriterlerin belirlenmesi kararlaştırıldı.

Almanya'nın, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin vasıflı işgücü açısından cazip hale getirilmesini öngören göç yasası göçü düzenleyip yönlendirecek, yurt dışında alınan diplomalar geçerli sayılacak ve yabancı ülkelerde Almanca öğrenmek kolaylaştırılacak.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Eric Schweitzer kalifiye işgücü açığının bir milyon 600 bini bulduğunu ve Almanya'nın uluslararası rekabet gücünü korumasında ülkede yaşamakta olan mesleğinde uzmanlaşmış yabancıların önemli rol oynadığını söyledi. Diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden çalışmak amacıyla Almanya'ya gelenlerin sayısında gerileme kaydedilmesi nedeniyle açığın AB dışından getirilecek kalifiye elamanlarla kapatılması düşünülüyor.

Almanya nitelikli göçmen istiyor

Sosyal Demokrat Parti Almanya'ya entegre olmuş mültecilerin hazırlanacak göç yasasına uygun olarak ülkede kalıp çalışabilmelerinden yana tavır koyarken koalisyonun küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi ilticaya özendireceği gerekçesiyle bu öneriye karşı çıkıyordu.

CSU Genel Başkanı ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, iltica başvurusu reddedilen bütün yabancıların Almanya'da kalarak çalışma imkânına kavuşturulamayacağı hususunda SPD'li Çalışma Bakanı Hubertus Heil ile görüş birliğine vardıklarını söyledi. Heil iltica başvuru kabul edilmemiş olup çeşitli nedenlerle sınır dışı edilemeyen yabancıların işgücünden yararlanılabilmesini istiyor.

Federal Çalışma Bakanı ikamet statüsü kesinleşmemiş olmakla birlikte Almanca bile ve çalışan mülteci adaylarına kolaylık gösterilmesinden yana çıkıyor.

Koalisyon ortaklarının açıklamasında "AB dışındaki ülkelerden niteliksiz işgücü alınmayacağına ve yasaklayıcı kuralların ihlal edilmesinin önleneceğine" de yer veriliyor.

Koalisyon ortakları Almanya'nın nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasında ihtiyacın belirleyici olması ve "nitelik, yaş, dil bilme, işverenin çalıştırma taahhüdü ile kazandığı para ile geçinebilme" şartlarının aranması üzerinde uzlaşma sağladılar.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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