Almanya göç yasasına kavuşuyor

Nitelikli işgücü açığının kapatılması için çıkarılacak olan yasa önceliğin AB ülkeleri vatandaşlarına verilmesini öngörüyor.Alman koalisyon partilerinin liderleri dışardan vasıflı eleman alımının ana hatları üzerinde mutabakat sağladı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles göç yasasına Kanada'daki uygulamanın örnek alındığını açıkladı.

İltica işlemleriyle istihdam amacıyla yabancı işgücü getirilmesi arasında da uzlaşma sağlandı. Esas itibariyle iltica ile çalışma amaçlı göç arasındaki ayrımın muhafaza edilmesi, Alman toplumuyla uyum sağlayıp çalışan geçici mültecilerin ikamet statüsüyle ilgili olarak da yeni kriterlerin belirlenmesi kararlaştırıldı.

Almanya'nın, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin vasıflı işgücü açısından cazip hale getirilmesini öngören göç yasası göçü düzenleyip yönlendirecek, yurt dışında alınan diplomalar geçerli sayılacak ve yabancı ülkelerde Almanca öğrenmek kolaylaştırılacak.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Eric Schweitzer kalifiye işgücü açığının bir milyon 600 bini bulduğunu ve Almanya'nın uluslararası rekabet gücünü korumasında ülkede yaşamakta olan mesleğinde uzmanlaşmış yabancıların önemli rol oynadığını söyledi. Diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden çalışmak amacıyla Almanya'ya gelenlerin sayısında gerileme kaydedilmesi nedeniyle açığın AB dışından getirilecek kalifiye elamanlarla kapatılması düşünülüyor.