Almanya Guaido'nun Venezuela Devlet Başkanlığını Tanıdı

Başbakan Angela Merkel, Juan Guaido’yu Venezuela’nın yeni cumhurbaşkanı olarak tanıdığını açıkladı. Japonya’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başbakan Şinzo Abe’yle düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkel, AB ülkelerinin erken seçim açıklaması yapması için Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tanıdığı sekiz günlük mühletin dolduğunu ve bu nedenle Almanya’nın diğer AB ülkeleriyle koordineli bir şekilde muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

Guaido’nun hızlı bir şekilde erken seçimlere gideceğini umut ettiğini söyleyen Merkel, "Almanya, bundan sonraki süreçte Guaido’yu geçici cumhurbaşkanı ve muhatap olarak görmekte. Erken seçimlere kadar olan sürecin kısa sürmesini ve barışçıl sonuçlanmasını umuyoruz" dedi. Merkel, geçen Cuma günü yaptığı bir değerlendirmede, Maduro’nun devlet başkanı seçildiği son seçimin özgür bir seçim olduğuna inanmadığını ve ülkede halkın iradesinin hayata geçirilmesi gerektiğini söylemişti.

Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, "Bizim için Guaido, Venezuela anayasası uyarınca özgür, adil ve demokratik devlet başkanlığı seçimlerini organize etmek için geçici devlet başkanıdır" şeklinde bir açıklama yaptı.