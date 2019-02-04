Almanya Guaido'nun Venezuela Devlet Başkanlığını Tanıdı

Başbakan Angela Merkel, Juan Guaido’yu Venezuela’nın yeni cumhurbaşkanı olarak tanıdığını açıkladı. Japonya’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başbakan Şinzo Abe’yle düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkel, AB ülkelerinin erken seçim açıklaması yapması için Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tanıdığı sekiz günlük mühletin dolduğunu ve bu nedenle Almanya’nın diğer AB ülkeleriyle koordineli bir şekilde muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.
Guaido’nun hızlı bir şekilde erken seçimlere gideceğini umut ettiğini söyleyen Merkel, "Almanya, bundan sonraki süreçte Guaido’yu geçici cumhurbaşkanı ve muhatap olarak görmekte. Erken seçimlere kadar olan sürecin kısa sürmesini ve barışçıl sonuçlanmasını umuyoruz" dedi. Merkel, geçen Cuma günü yaptığı bir değerlendirmede, Maduro’nun devlet başkanı seçildiği son seçimin özgür bir seçim olduğuna inanmadığını ve ülkede halkın iradesinin hayata geçirilmesi gerektiğini söylemişti.
Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, "Bizim için Guaido, Venezuela anayasası uyarınca özgür, adil ve demokratik devlet başkanlığı seçimlerini organize etmek için geçici devlet başkanıdır" şeklinde bir açıklama yaptı.
Madoru'nun AB'nin devlet başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi çağrısına yanıt vermemesi ‘’üzüntü verici’’ olarak tanımlayan Maas, Venezuela’daki gerilimin insanların yaşamı ve sağlık durumu açısından dramatik bir boyut kazandığını belirterek, Almanya’nın 5 milyon Euro insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Almanya’nın Venezuela’ya yardım konusunda diplomatik girişimlerde bulunduğunu, ancak Maduro yönetiminin yardımı reddettiğini bildirdi. ABD de Venezuela'ya gıda ve ilaç ağırlıklı insanı yardım göndermeye başlayabileceğini duyurmuştu.
Venezuela'daki protestoların ana gerekçesini ekonomik kriz oluşturuyor. Geçen yıl Mayıs ayında yapılan seçimi kazanan Maduro’nun 10 Ocak'ta yemin ederek ikinci görev dönemine başlamasından sonra, muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti.
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