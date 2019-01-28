Almanya: Gümrük Birliği modernizasyonu gündemde değil

DW Türkçe’ye konuşan Bareiss, Türkiye ile ilişkilerde “iyileşmeye” odaklandıklarını aktardı.Alman Ekonomi Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss, Türkiye ile ekonomik ilişkiler, Alman işadamlarının Türkiye’de karşılaştıkları sorunlar ve Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konularında DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Thomas Bareiss, Türk hükümetinin en önemli öncelikleri arasında yer alan Gümrük Birliği modernizasyonu müzakerelerinin başlatılması talebinin kısa vadede karşılanamayacağı mesajını verdi. “Türkiye en kısa zamanda Gümrük Birliği’nin güncellenmesi talep ediyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Bareiss, “Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği’nin modernleştirilmesine ilişkin müzakereler şu an için Avrupa Birliği Konseyi’nin gündeminde yer almamaktadır” yanıtını verdi. Bareiss, Türkiye ile ilişkilerdeki gergin dönemin ardından başlatılan normalleşme çabalarının devam ettiğine, ilişkilerde öncelikle iyileşmeye odaklandıklarına işaret etti. Demokrasi vurgusu

Avrupa Birliği’nin ve Alman hükümetinin Türkiye’de demokrasiye ve ekonomik istikrara verdiği önemin altını çizen Bareiss, ekonomik ilişkilerde ilerleme ve siyasi ilişkilerde normalleşmenin birbirini etkilediği mesajını verdi. Müsteşar Bareiss, şöyle devam etti: “Hükümetimiz ve Avrupa Birliği, Türkiye’nin demokratik ve ekonomik istikrarına büyük önem atfetmektedir. Sorunsuz işleyen bir Gümrük Birliği de bunun bir parçasını oluşturmaktadır. Güçlendirilmiş ekonomik işbirliği ve her düzeyde görüş alışverişi, Türk-Alman ilişkilerinin iyileştirilmesine katkı sağlayabilir. İlişkilerde iyileştirme sağlanabilmesi, siyasi sorunların daha yapıcı bir çözüme kavuşturulmasını kolaylaştıracaktır.” Alman Müsteşar Bareiss, Alman iş dünyasının Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne aykırı davrandığı yönündeki şikayetleri hakkında da değerlendirmede bulundu. Berlin umutlu Alman şirketlerinin Türkiye pazarına erişim, gümrük işlemleri ve kamu ihaleleri gibi alanlarda karşı karşıya kaldıkları sorunları yakından takip ettiklerini vurgulayan Bareiss, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in Türkiye ziyaretinde de tüm bu konuları masaya yatırdıklarını aktardı.

Bu görüşmelerde, Türk hükümeti ile sorunları çözümü kavuşturmak için “birlikte çalışma mutabakatına” vardıklarını açıklayan Bareiss, bu görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Bareiss, “Türkiye ile içinde bulunduğumuz iyi diyalog süreci bize artan bir şekilde güven veriyor” ifadelerini kullandı. Farklı öncelikler Türkiye ile Almanya son aylarda siyasi gerginlikleri geride bırakma, ekonomik işbirliğini geliştirme yönünde adımlar atsa da, Gümrük Birliği konusunda gerilim yaşanıyor. Türkiye, AB üyesi olmadığı için, AB’nin diğer ülkelerle müzakere ettiği serbest ticaret anlaşmalarında kendi durumunun dikkate alınmadığını, bu nedenle de zarara uğradığını söyleyerek Gümrük Birliği’nin ivedilikle modernize edilmesini istiyor. Alman hükümeti ise Türkiye’nin AB kriterlerinden uzaklaştığı, üyelik müzakerelerine son verilmesi çağrılarının arttığı bir dönemde tam üyelik öngören Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kararının alınmasının çok güç olduğuna dikkat çekiyor. Merkel hükümeti Gümrük Birliği’nin hâlihazırda iyi işlemediğini, Türkiye’nin öncelikle mevcut kuralları tümüyle uygulaması gerektiğini savunuyor.