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Almanya Halka Aşı Yapmak İçin Hazırlıklara Başlıyor

01.12.2020 13:55 | Son Güncelleme:
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Almanya Halka Aşı Yapmak İçin Hazırlıklara Başlıyor

Almanya'nın, Corona virüsü aşısının onay alması halinde halka en hızlı dağıtacak ülkeler arasında olması bekleniyor. Ülke genelinde 100 özel aşılama merkezi kurulması hedefleniyor

Neredeyse bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsünü yenecek aşıyla ilgili umut dolu beklentiler her geçen gün artıyor. Alman BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve yine ABD’li Moderna şirketleri tarafından geliştirilen aşıların, bu ay içinde dağıtımının başlanması bekleniyor.

Hem ABD’den hem de Almanya’dan gelen haberlere göre, ilk aşı uygulamasına önümüzdeki 15 gün içinde başlanması planlanıyor. Almanya'nın, Corona virüsü aşısının onay alması halinde halka en hızlı dağıtacak ülkeler arasında olması bekleniyor.

Başbakan Angela Merkel geçen hafta yaptığı bir açıklamada "Avrupa İlaç Ajansı'nın, Aralık ortasında ya da en geç yeni yılın hemen başında aşı için ruhsat vermesini bekliyorum" dedi ve aşılamanın hemen başlayabileceğini açıkladı. Avrupa İlaç Ajansı, Mainz merkezli Biontech şirketinin yöneticileri Prof. Uğur Şahin ve Dr.Özlem Türeci’in imzasını taşıyan, “BNT162B2” adı verilen aşıyla, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna‘nın başvuru sürecinin sona yaklaştığını ve aşılarının onaylanması konusunda muhtemelen 11 Aralık'ta bir açıklama yapılacağını duyurdu. Moderna dün, BioNTech/Pfizer’se bugün ruhsat için başvuru yaptıklarını duyurmuşlardı.

Ülke genelinde 100 aşı merkezi kurulacak

Alman hükümeti, ilk aşıya bu ay içinde başlayabilecek şekilde hummalı bir hazırlık içinde; ülke çapında toplam 100 özel aşı merkezinin kurulması için yoğun hazırlıklar sürüyor.

Almanya’da aşılamanın ilk aşaması özel merkezlerde başlayacak. Bu durum, aile hekimlerinin muayenehanelerinin teknik açıdan yetersiz olması ve dağıtımda yaşanabilecek sorunlarla gerekçelendiriliyor.

Eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gereken aşıların bozulmaması için büyük soğutma konteynerlerinin tedarik edilmesi gerekiyor. Uzmanlar aşıların normal muayenehanelerde bulunan ve en fazla eksi 10 dereceye ulaşan buzdolaplarında en fazla birkaç gün dayanabileceği görüşünde.

Prof. Uğur Şahin de, "Aşıyı eksi 70 derecelik bir sıcaklıkta taşıyacağız. Daha sonra aynı derecede merkezi sitelerde saklanacak. Buzdolabında beş gün tutulabilir veya buzdolabı ortamında taşınabilir" demişti.

Hükümet aşının uygulamasında kaos yaşanmaması için, geçen kasım ayı başında "Ulusal Aşılama Stratejisi" adı altında somut bir yol haritası hazırladı. Buna göre aşılama kampanyasına 3 milyar Euro ayrılmış durumda.

Federal Hükümet ve eyalet hükümetleri bu meblağı ortaklaşa paylaşırken, merkezlerin kurulmasından eyaletler sorumlu olacak. Yapılan hazırlıklar arasında, 3 milyon adet bir mililitrelik şırınganın, 3,5 milyon alkol tamponunun ve çok sayıda büyük soğutma konteynerinin tedarik edilmesi yer alıyor.
Başkent Berlin’de bundan iki hafta önce kapatılan Tegel Havalimanı ve daha önce kapatılan Tempalhof Havalimanı ile 2 konser salonu, bir buz sporları salonu ve bir de fuar salonu aşı merkezlerine dönüştürülecek. 4 milyon nüfusu olan başkentte hedef günde 4 bine yakın kişiye aşı uygulayarak, ilk 3 ayda 1 milyona yakın insanı aşılamak. Diğer kentlerde de hazırlıklar sürerken, kırsal alanda aşılamanın mobil sistemlerle gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Aşılamanın başlamasıyla ilk olarak riskli gruplara aşı yapılacak. Bunlar, 75 yaş üstü yaşlıların yanısıra sağlık çalışanları ve polisler gibi kamusal yaşamın sürdürülmesinde önemli görevler icra edenler olacak. Geri kalan vatandaşlar şimdiye kadar uygulanan korunma tedbirleriyle bir süre daha yaşamaya devam etmek zorunda kalırken "Ulusal Aşılama Stratejisi'nin" ikinci aşamasında, muhtemelen ilkbahar aylarından itibaren aile doktorları muayenehanelerinde aşı yapabilecekler.

Başbakan Merkel hafta içinde yaptığı bir açıklamada, halkın yüzde 60'ı ile 70'inin aşı veya hastalığı atlatması sonucu bağışıklık kazanması durumunda "virüsün hemen hemen yenilmiş sayılacağını" belirterek, "ancak ondan sonra kısıtlamaları kaldırabiliriz" şeklinde görüş belirtmişti.

Aşı merkezlerini ordu koruyacak

Bu arada aşı merkezlerinin ve stoklarının korunması için Federal Ordu’nun görevlendirileceği belirtiliyor. Alman güvenlik birimleri, aşı karşıtı militan grupların merkezlere saldırı düzenleyebileceği şeklinde bir değerlendirme yapmıştı. Son haftalarda, Alman hükümetinin aldığı salgın tedbirlerini eleştiren ve başını aşırı sağcı gruplar ile komplo teorilerine inananların çektiği ve aralarında aşı karşıtlarının da yer aldığı grupların düzenlediği gösterilerde, polisle göstericiler arasında olaylar çıkmıştı.

Bu arada Almanya’da Corona virüse karşı kısmi karantinanın yanında alınan ek sıkı önlemler, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. 20 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kurallara göre, özel ziyaret ve buluşmalarda iki haneden veya aynı aileden en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek. Ayrıca mağaza ve alışveriş merkezlerinde, aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı da kısıtlandı. 800 metrekare üzerindeki büyük alışveriş yerlerinde 20 metre kareye bir müşteri alınabilecek. 1 Kasım‘dan bu yana kapalı olan oteller, restoran, kafe, tiyatro, sinema, konser salonları ile saunalar, havuzlar ve genelevlerin kapalı kalması durumu önümüzdeki haftalarda da sürecek.

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