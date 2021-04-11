Almanya halkının yüzde 15'i aşılandı

İkinci doz aşı olanların oranı ise yüzde 5,9.Aşılama temposunun artırıldığı Almanya'da ilk doz koronavirüs aşısı olanların oranı yüzde 15'e ulaştı. Ülkede salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, nüfusun yüzde 15'ine, yani yaklaşık 12 milyon 700 bin kişiye ilk doz koronavirüs aşısı yapıldı. Nüfusun yüzde 5,9'u yani 4 milyon 900 bin kişiye ise aşının ikinci dozunun da uygulandığı bildirildi.

Birçok araştırmaya göre, ilk doz koronavirüs aşısının yapılması sonrasında virüse karşı belirli bir oranda koruma sağlanmış oluyor.

Almanya'da aşılama temposunun yükseltilmesi için geçen hafta aile hekimleri tarafından koronavirüs aşısı yapılmaya başlanmıştı. Aile hekimlerinin devreye girmesiyle birlikte geçen hafta bir günde yapılan aşı sayısının belirgin biçimde arttığı ve bu sayının perşembe günü 700 binin üzerine çıktığı bildirildi. Ancak aşı arzındaki yetersizlikten ötürü nisan ayı ortasında aşılama sayısında yeniden geçici düşüş bekleniyor.

Almanya'da Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) kullanım onayı verdiği dört aşı olan BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları uygulanabiliyor. Ancak AstraZeneca aşısı ile ilgili tromboz vakalarından ötürü, bu aşının Almanya'da sadece 60 yaş üstü kişilere uygulanması kararlaştırıldı. Tek doz vurulanJonhson & Johnsonaşısının ise 19 Nisan'da uygulanmaya başlanması bekleniyor.