Almanya Hava Trafiğini Kısmen Durdurmaya Hazırlanıyor

Almanya'da Corona vakalarında azalma kaydediliyor, ancak mutasyona uğramış virüs endişesi de sürüyor. Berlin, virüsün özellikle İngiltere’de görülen yeni türlerinin ülkeye taşınmasını önlemek için hava trafiğini kısmen durdurmayı hedefliyor. Bu konuda dün Alman basınında çıkan haberleri doğrulayan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, hava trafiğini bazı destinasyonlarda sıfıra indirmeyi öngören taslağın hazır olduğunu ve muhtemelen yarın hükümet tarafından onaylanarak, devreye sokulacağını duyurdu. Hükümetin önce Avrupa Birliği’nin bu yönde vereceği yeni seyahat kısıtlamaları kararını beklemeyi düşündüğü, ancak AB’de bu konuda ortak bir tavır almamın zorlaşması üzerine, Almanya’nın tek başına hareket etme kararı verdiği bildirildi. Plana göre, ilk etapta İngiltere, Portekiz, Güney Afrika ve Brezilya ile tüm uçuşlar muhtemelen Pazar gününden itibaren karşılıklı olmak üzere durdurulacak. Bu ülkelerde yaşayan Almanlar’ın Almanya’ya dönüşlerine istisnai olarak izin verilirken, Almanya’da yaşayan sözkonusu ülkelerin vatandaşlarının durumu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bir bakanlık sözcüsü, mutasyonun başka ülkelerde de tehdit edici bir boyut kazanması durumunda, planlanan uçuş yasağının genişletilebileceğini ifade etti.

Merkel: “Tatil için uçanlar, patlamaya hazır bir barut fıçısının üstünde oturduğumuzu kavramıyorlar " Başbakan Angela Merkel hafta başında partisinin grup başkanları toplantısında virüsün yeni varyantlarının tehlikelerine dikkat çekmiş, uluslararası hava trafiğinin sürmesini "büyük bir tehlike" olarak tanımlamıştı. Noel ve yılbaşı tatillerinde 50 bin kişinin İspanya’nın Kanarya Adaları’nda tatil yapmasını örnek gösteren Merkel, Corona’ya karşı verilen mücadelede verilen tüm emeklerin boşa gidebileceğini belirterek, "Bu durumda halen tatil için uçanlar, patlamaya hazır bir barut fıçısının üstünde oturduğumuzu kavramıyorlar" diye konuştu. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer uçuş yasağının hedefinin, "Çok bulaşıcı olan virüsün Almanya'ya gelmesini engellemek" olduğunu söyledi. Muhalefet partilerinden Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, federal hükümeti eleştirerek, seyahat kısıtlamalarının kapsamının genişletilmesiyle ilgili planların bir faydası olmayacağını, bunun yerine havalimanlarında ve uçuş öncesinde testlerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.