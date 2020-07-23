Almanya havalimanlarında korona testini tartışıyor

Havalimanı işletmecileri ve sağlıkçılar ise birçok konunun netleştirilmemiş olduğuna dikkat çekiyor.Almanya'da havalimanlarında korona testi uygulaması konusunda nihai karar yarın verilecek. Havalimanı işletmecileri ve sağlıkçılar ise birçok sorunun henüz netliğe muhtaç olduğuna dikkat çekiyor.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport'un bir sözcüsü yetkili, makamların vereceği her türlü direktifi yerine getirmeye hazır olduklarını, ancak önce direktiflerin etraflıca ifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Münih Havalimanı Sözcüsü de açıklığa kavuşturulması gereken birçok konu olduğunu, ancak bir karar verilmesi halinde hayata geçirilmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. İlk aşamada mekan konusunun netleşmesi gerektiğini belirten sözcü, uygulamanın yürürlüğe konmasının ise devletin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Test kimlere uygulanacak?

Test uygulamasının hangi yolculara yönelik olacağı da henüz tam olarak bilinmiyor. Almanya'da koronavirüs pandemisiyle mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü aralarında ABD, Brezilya, Hindistan ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeyi riskli bölge ilan etmiş durumda.