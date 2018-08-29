HABER

Almanya, Herero ve Namaların kemiklerini teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 19:40 | Son Güncelleme

20. yüzyılın başında "bilimsel araştırmalar" için Almanya'ya getiren Herero ve Nama yerlilerinin kemikleri, Namibya'ya hükümetine teslim edildi

BERLİN (AA) - Almanya, bugünkü Namibya topraklarında bulunan ve 1884-1915 yıllarında sömürge durumundaki "Alman Güneybatı Afrikası"ndan getirilen Herero ve Nama yerlilerinin kemiklerini Namibya hükümetine teslim etti.

Başkent Berlin’deki Fransız Friedrichstadt Kilisesi'nde düzenlenen törene, Herero ve Nama adlı yerli halkın temsilcileri, Namibya Kültür Bakanı Katrina Hanse-Himarwa, Almanya adında Dışişleri Bakanlığı nezdinde kültürden sorumlu Devlet Bakanı Michelle ve davetliler katıldı.

Dini törenin ardından yapılan devlet töreninde konuşan Müntefering, Alman ordusunun 1904-1908 yıllarında işlediği soykırıma değinerek, bu olayın insanlarda derin yaralar açtığını, o dönemi hatırlayarak bu yaraların iyileşmesini istediklerini belirtti.

Müntefering, on binlerce Herero ve Nama halkının Alman ordusu tarafından öldürülmesine ilişkin "af dilediğini" ifade etti.

Namibya Kültür Bakanı Hanse-Himarwa da Müntefering'in gösterdiği sıcak davranışından dolayı teşekkür ederek, Almanya'nın işlediği soykırım konusunda Almanya’nın üst makamlarından özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Törende konuşan Protestan Kilisesi Piskoposu Petra Bosse-Huber, Herero ve Nama halklarına yapılan katliamın sürekli hatırlanması isteyerek, bu katliamın 20. yüzyılın soykırımı olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Herero temsilcilerinden Vekuii Rukoro da Almanya'nın sorumluluk almayı öğrenmesi gerektiğini belirterek, Almanya’nın yüz yıl önce işlenen acımasızlığı ciddiye almadığını belirtti.

New York'da Almanya’nın soykırım için tazminat ödemesi konusunda dava açan Rukoro "Bizim orada buna soykırım diyorlar." dedi.

Törene katılamayan bir grup ise kilisenin dışında protesto düzenledi. Grup, Almanya'nın soykırım için tazminat ödemesini istedi.

Arasında 19 kafatası ve 5 iskeletin de yer aldığı 27 kemik Namibya hükümetine teslim edildi.

Kemiklerin yarın uçakla Namibya’'nın başkenti Windhoek’e götürüleceği, 31 Ağustos Cuma günü de devlet törenin düzenlenmesinin ön görüldüğü bildirildi.

Almanya 2011 ve 2014 yıllarında da Namibya hükümetine 52 kafatası ve 3 iskelet teslim etmişti. Kemikler yüz yıl önce “bilimsel araştırmalar” için Almanya’ya getirilmişti.

Bugünkü Namibya topraklarında yer alan Alman Güneybatı Afrikasında 1904-1908 yıllarında Alman General Lothar von Trotha'nın emriyle katliam yapıldığı ve bunun Herero nüfusunun büyük çoğunluğunun ve Nama nüfusunun yarısının yok olmasına sebep olduğu ifade ediliyor.

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
Yüzen boğa 'Ferdinand' artık İzmir'deYüzen boğa 'Ferdinand' artık İzmir'de
Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldüBakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Herero kemikler Nama

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

Fransız komedyen canlı yayında soyundu!

Fransız komedyen canlı yayında soyundu!

İpek Tanrıyar canlı yayında yaşadığı tacizi anlattı! 'Bir baktım eli sütyenimin askısında'

İpek Tanrıyar canlı yayında yaşadığı tacizi anlattı! 'Bir baktım eli sütyenimin askısında'

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: Ölü ve yaralılar var

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: Ölü ve yaralılar var

Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü

Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

Ertuğrul Kürkcü'ye şok! 'Zorla getirme' kararı

Ertuğrul Kürkcü'ye şok! 'Zorla getirme' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.