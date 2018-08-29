Almanya, Herero ve Namaların kemiklerini teslim etti

Namibya Kültür Bakanı Hanse-Himarwa da Müntefering'in gösterdiği sıcak davranışından dolayı teşekkür ederek, Almanya'nın işlediği soykırım konusunda Almanya’nın üst makamlarından özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Müntefering, on binlerce Herero ve Nama halkının Alman ordusu tarafından öldürülmesine ilişkin "af dilediğini" ifade etti.

Dini törenin ardından yapılan devlet töreninde konuşan Müntefering, Alman ordusunun 1904-1908 yıllarında işlediği soykırıma değinerek, bu olayın insanlarda derin yaralar açtığını, o dönemi hatırlayarak bu yaraların iyileşmesini istediklerini belirtti.

Başkent Berlin’deki Fransız Friedrichstadt Kilisesi'nde düzenlenen törene, Herero ve Nama adlı yerli halkın temsilcileri, Namibya Kültür Bakanı Katrina Hanse-Himarwa, Almanya adında Dışişleri Bakanlığı nezdinde kültürden sorumlu Devlet Bakanı Michelle ve davetliler katıldı.

BERLİN (AA) - Almanya, bugünkü Namibya topraklarında bulunan ve 1884-1915 yıllarında sömürge durumundaki "Alman Güneybatı Afrikası"ndan getirilen Herero ve Nama yerlilerinin kemiklerini Namibya hükümetine teslim etti.

Törende konuşan Protestan Kilisesi Piskoposu Petra Bosse-Huber, Herero ve Nama halklarına yapılan katliamın sürekli hatırlanması isteyerek, bu katliamın 20. yüzyılın soykırımı olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Herero temsilcilerinden Vekuii Rukoro da Almanya'nın sorumluluk almayı öğrenmesi gerektiğini belirterek, Almanya’nın yüz yıl önce işlenen acımasızlığı ciddiye almadığını belirtti.

New York'da Almanya’nın soykırım için tazminat ödemesi konusunda dava açan Rukoro "Bizim orada buna soykırım diyorlar." dedi.

Törene katılamayan bir grup ise kilisenin dışında protesto düzenledi. Grup, Almanya'nın soykırım için tazminat ödemesini istedi.

Arasında 19 kafatası ve 5 iskeletin de yer aldığı 27 kemik Namibya hükümetine teslim edildi.

Kemiklerin yarın uçakla Namibya’'nın başkenti Windhoek’e götürüleceği, 31 Ağustos Cuma günü de devlet törenin düzenlenmesinin ön görüldüğü bildirildi.

Almanya 2011 ve 2014 yıllarında da Namibya hükümetine 52 kafatası ve 3 iskelet teslim etmişti. Kemikler yüz yıl önce “bilimsel araştırmalar” için Almanya’ya getirilmişti.

Bugünkü Namibya topraklarında yer alan Alman Güneybatı Afrikasında 1904-1908 yıllarında Alman General Lothar von Trotha'nın emriyle katliam yapıldığı ve bunun Herero nüfusunun büyük çoğunluğunun ve Nama nüfusunun yarısının yok olmasına sebep olduğu ifade ediliyor.

